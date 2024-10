Así quedó el Pico y Placa de Cartagena esta semana: Restricción de motos y particulares

La Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, mediante el Decreto 02 de 2024, por el cual adopta las medidas de restricción vehicular para la ciudad, los horarios de restricción, las zonas que no se encuentran exentas y la rotación de las placas a lo largo del año, la última rotación entró en vigor el pasado 30 de septiembre y se mantendrá vigente hasta el 3 de enero de 2025.

Según el decreto, esta medida, tiene el objetivo de “mejorar el ordenamiento del tránsito vehicular y el desplazamiento satisfactorio dentro de márgenes de seguridad vial en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. Igualmente, esta medida, presente en la mayoría de las ciudades del país, suele tener también impacto en el ambiente y la calidad del aire de la ciudad y la implementación de otros sistemas de transporte.

Conozca todos los detalles de la rotación del pico y placa en Cartagena para la próxima semana, entre el lunes 28 de octubre y el viernes 1 de noviembre, el horario en el que rige la medida, las zonas de la ciudad donde aplica la restricción y las multas que reciben los conductores que incumplan lo establecido por la Alcaldía.

Pico y placa Cartagena

De acuerdo con el artículo tercero del decreto, la restricción en la ciudad de Cartagena aplica para los días hábiles, de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. y 8:00 p.m.; por su parte, la restricción para las motocicletas aplica en un horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Así será la restricción para vehículos particulares para la semana entre el lunes 28 de octubre y el viernes 1 de noviembre, en Cartagena:

Lunes 28 de octubre: vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Martes 29 de octubre: vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

Miércoles 30 de octubre: vehículos con placas que terminen en 9 y 0.

vehículos con placas que terminen en 9 y 0. Jueves 31 de octubre: vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Viernes 1 de noviembre: vehículos con placas que terminen en 3 y 4.

Zonas donde aplica el pico y placa

Las vías donde aplica la medida de pico y plata están determinadas en el artículo segundo del decreto mencionado:

Transversal 54: desde la intersección con la Diagonal 30 (CAI Ceballos) hasta la glorieta del Pozón sobre la Variante a Cartagena.

Avenida Pedro de Heredia: tramo comprendido entre la intersección con la avenida Luis Carlos López y la Avenida Rafael Núñez (Sector India Catalina), hasta la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo)

Troncal del Occidente: desde la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo), hasta los límites de la ciudad con el municipio de Turbaco (Tubo Caribe).

Avenida Santander: desde la entrada del Puente del Túnel de Crespo hasta la Calle 15 (Edificio Seguros Bolívar).

Avenida San Martin: calle 15, hasta la intersección de la Avenida Santander (antigua Glorieta Santander) y la Avenida Blas de Lezo.

Avenida Pedro Romero (Calle 31 D): tramo comprendido entre la carrera 30 (Glorieta de La Esperanza), hasta la intersección con la Transversal 54. (Y de Olaya – Caño Chaplundun).

Carrera 30 (La Esperanza): en el tramo comprendido entre la intersección con la Avenida Pedro Romero hasta la intersección con la Avenida Pedro de Heredia.

Diagonal 32 (Carretera antigua de Turbaco): tramo comprendido entre la intersección con la Avenida Pedro Romero (CAI de Olaya) hasta la Intersección con la Troncal del Occidente (Bomba Terpel de Ternera – Cárcel de Ternera)

Carrera 71: desde la intersección con la calle 30 (frente Biblioteca Jorge Artel) hasta la Troncal del Occidente en ambos sentidos viables y desde la Intersección con la Troncal del Occidente hasta la Diagonal 32 (El Biffi).

Avenida Blas de Lezo: tramo comprendido desde la intersección con la Avenida San Martín (carrera 2ª) y Carrera 1ª (Avenida Santander), hasta la avenida Venezuela y carrera 8 A.

Avenida Rafael Núñez: en el tramo comprendido desde la intersección con la carrera 1ª (Avenida Santander – Tenazas) hasta la intersección con la avenida Pedro de Heredia (India Catalina), en ambos sentidos viales.

Avenida Luis Carlos López: en el Tramo comprendido entre la intersección de la Avenida Pedro de Heredia (India Catalina) hasta la intersección con la Calle 30 (Calle de la Media Luna (Antiguas Botas Viejas), en ambos sentidos.

Calle 30 que la conforman los siguientes tramos:

(Calle de la Media Luna), comprendido entre la intersección con la carrera 8ª (Camellón de los mártires), hasta la intersección con la Avenida Playa del Pedregal.

Tramo comprendido en la intersección con la playa del pedregal hasta la intersección con la carrera 20 (Calle Mompox), en ambos sentidos vehiculares.

Tramo comprendido desde la intersección con la calle 20 (Calle Mompox) (Colegio La Candelaria) hasta la intersección con la Avenida Pedro de Heredia (Texaco N.º 3).

Tramo comprendido desde la intersección con la Avenida Pedro de Heredia hasta la intersección con la carrera 38 (Iglesia María Auxiliadora) y carrera 48 (Amberes - Piedra de Bolívar).

Tramo comprendido entre la intersección de la carrera 48 (Piedra de Bolívar) hasta la Transversal 54 (Clínica Blas de Lezo), denominado Avenida del Consulado.

Tramo comprendido entre la intersección con la Transversal 54 (Clínica Blas de Lezo) hasta la carrera 71(frente Biblioteca Jorge Artel).

Avenida del Lago: tramo comprendido entre la intersección con carrera 17 (El Universal - Puente las Palmas), hasta la intersección con la transversal 38 (frente al Barrio El Bosque sector la Cuchilla).

Corredor de Carga: desde la Glorieta del Fondo Rotatorio hasta la entrada del barrio Manga (Peaje Manga) en ambas calzadas entra:

Avenida Crisanto Luque: desde la Transversal 38 (Bomba Michelin) hasta la Transversal 54. (La Purina).

Diagonal 21 (Carretera del Bosque).

Tramo de la Transversal 54 desde la Diagonal 21 (Frente a Gaseosas Postobón) hasta el CAI de Ceballos.

Carrera 56 (vía hacia Pasacaballos), desde el CAI de Ceballos hasta la Glorieta del Fondo Rotatorio.

Avenida Crisanto Luque: en el tramo comprendido desde la transversal 38 hasta la Avenida Pedro de Heredia. (Mercado de Bazurto).

Puente Román.

Vías internas de la ciudad Amurallada: no se podrá ingresar a las vías internas de la ciudad amurallada, en especial por los boquetes de acceso.

Multas por incumplir la restricción

Esta sanción está consignada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y está catalogada como una multa de categoría C, en este caso, el conductor recibirá una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.