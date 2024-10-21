El código iframe se ha copiado en el portapapeles

UNAB aportó $50 millones a Pa Lante Colombia, campaña que apoya al talento joven del país

El rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Juan Camilo Montoya, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del aporte que hace la institución para la campaña Pa Lante Colombia que apoya el talento joven del país y busca reducir las cifras de deserción universitaria.

Para apoyar este proyecto, Montoya anunció que el UNAB, además de hacer parte de la cadena de universidades vinculadas a Vamos Pa Lante, aportará 50 millones de pesos.

“Vamos a hacer una donatón al interior de la UNAD para todos los colaboradores puedan hacer una donación que esté a su alcance. Luego presentaremos un libro sobre Rafael Ardila Duarte, un gran empresario, donde se convocará a toda la comunidad de Bucaramanga”, afirmó.

De otro lado, reconoció que, aunque están innovando en nuevos programas, combatir la deserción estudiantil en Bucaramanga es todo un “desafío”.

“Vamos avanzando de buena manera con innovación y alta calidad”, añadió.

¿Cómo donar a Pa’lante Colombia?

La campaña Pa’lante Colombia cuenta con diversos canales a través de los cuales se pueden realizar donaciones para contribuir a que más estudiantes, en distintas regiones del país, accedan y permanezcan en las instituciones privadas de alta calidad a través de becas de acceso, de rescate y sostenimiento.

La donación en línea se puede hacer en el siguiente enlace: DONAR A PA’LANTE COLOMBIA

Opciones de donación a Pa’lante Colombia

A continuación, le explicamos cuáles son las opciones de donación a la campaña Pa’lante Colombia 2024: