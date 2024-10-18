El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No hay apoyo para resolver el tema: Paulo Lara habló del documental sobre Rodrigo Lara

Se cumplieron 40 años del asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla a manos del Cartel de Medellín, específicamente de la orden del narcotraficante Pablo Escobar.

Para hablar sobre este tema, La W conversó con Paulo Lara, hijo del exministro, quien entregó detalles del documental que habla del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla.

Mencionó que no se mencionarán muchos nombres, pues “sin pruebas es complicado”, aunque aseguró que se basa en hechos y relatos reales.

“El documental pretende alzar un poco la voz internacional sobre Colombia y de cómo es posible que luego de 40 años este caso esté impune”, afirmó.

Fueron muchos años en los que trabajaron para terminar el documental, un tiempo en el que no encontraron mucho apoyo por parte de las autoridades: “es complejo, no hay ganas para resolver el tema (…). No se mueve nada”.

De otro lado, se refirió a los testimonios que, para él, se deben volver a escuchar, como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en ese momento era director de la Aeronáutica Civil.

Además, mencionó que se debe escuchar al chofer y a los escoltas de su padre, pues “lo dejaron solo”.

“Sería bueno escuchar al mismo chofer, él ya dio sus declaraciones, pero falta información. Hay que hablar con los escoltas para entender porque las versiones no coinciden con lo que pasó esa noche”, sostuvo.

“Cómo es posible que dejaran pasar una diferencia de testimonios, cómo no les salta a la vista a los jueces, a los abogados”, concluyó.