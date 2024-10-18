Congreso reabrió discusión sobre cadena perpetua para violadores tras caso Sofía Delgado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras el condenable asesinato de Sofía Delgado, la niña que había desaparecido en Candelaria, Valle, se abrió una vez más el debate sobre el endurecimiento de las penas para violadores e incluso la cadena perpetua.

Los senadores Norma Hurtado, del Partido de la U, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, debatieron en los micrófonos de La W sobre las penas para violadores, el sistema judicial y las posibles reformas que podrían pasar por el Congreso.

Según cifras citadas, hasta agosto de este año ya se han registrado 371 niños asesinados. Al respecto, la senadora Norma Hurtado expresó que “los niños en Colombia están en grave riesgo”, y exigió una evaluación rigurosa del fallo de la Corte Constitucional que, en su momento, dejó sin efecto la cadena perpetua para los violadores de niños.

“No estamos hablando de enfermos mentales, estamos hablando de asesinos, de personas que premeditadamente planean un acto violento hacia un menor”, señaló y agregó que “nuestros niños están siendo violentados. La cadena perpetua es uno de los caminos, pero no podemos seguir en una pasiva calma, viendo cómo nuestros niños son agredidos y violentados.”

Por su parte, el senador Motoa expresó su solidaridad con la familia afectada y aseguró que solo en el Valle se han registrado 86 homicidios de menores: “El Valle del Cauca, lo he venido denunciando, preocupa porque es el departamento más violento del país”, puntualizó.

Hay que decir que la cadena perpetua fue aprobada por el Congreso en 2020, pero la Corte Constitucional declaró la ley inexequible en 2022. Motoa reconoció entonces que la propuesta de endurecimiento de penas es recurrente cada vez que ocurre una tragedia como esta, pero “desde el punto de vista constitucional, la cadena perpetua no es una opción viable”, dijo.

“Me parece algo oportunista que se propongan estos temas cuando ya la Corte ha cerrado la puerta”, dijo Motoa y agregó: “Nos toca replantear otras estrategias”.

No obstante, según Hurtado, la cadena perpetua sigue siendo una opción que debe estar sobre la mesa, aunque también mencionó otras posibles soluciones, como “el aumento de los años de privación de la libertad son otros caminos”, aseguró.

Al cierre de la entrevista, se le preguntó a Motoa por las denuncias contra César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, y reiteró está de acuerdo con su renuncia debido al comportamiento tanto en su vida pública como privada, dijo: “Por supuesto, que estoy de acuerdo que se margine, no puede representar al partido quien ha tenido esos hechos que hoy la opinión pública también rechaza”.

