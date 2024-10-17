“Relojes espía fueron manipulados”: Jaime Granados sobre audiencia de Uribe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Minutos después de que terminara la sesión de la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados se pronunció sobre el caso en W Radio.

El penalista explicó que los relojes espía que fueron ingresados sin autorización a la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecía recluido Juan Guillermo Monsalve y con los que se hicieron grabaciones de las conversaciones con el abogado Diego Cadena, habrían sido manipulados.

“Esto es muy significativo: dos relojes espía que introdujeron a escondidas en la cárcel y que fueron utilizados en diferentes momentos como elementos de prueba determinantes en este caso. Con nuestros expertos al acceder a esa información hemos encontrado graves temas de manipulación (…)”, dijo el abogado, que indicó que todo eso fue informado tanto a la Fiscalía como a las partes intervinientes.

Debido a esto, el abogado de Álvaro Uribe anunció que “procederemos a radicar, en compañía del doctor Jaime Lombana, la denuncia respectiva”.

El abogado agregó que de la memoria USB de Monsalve también se borraron elementos:

“Ya hemos encontrado que del computador, del celular y también en la memoria USB, pero lo más relevante es que hay más de 100.000 archivos borrados que hacen distinta la copia espejo que tenía la Fiscalía frente a los originales”, dijo Granados. Además, se preguntó “¿quién los borró?, ¿por qué los borraron?, y “¿con qué motivo?, es algo que se debe investigar y por eso también vamos a relacionarlo en nuestra denuncia porque las autoridades tienen que actuar las autoridades hasta el final de esta historia”.

Escuche la entrevista al abogado Jaime Granados en La W:

