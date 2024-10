Resultados Dorado: Conozca los números de la suerte de este miércoles 16 de octubre

Uno de los sorteos más conocidos del país es el Dorado, pues desde hace un tiempo ha permitido que personas del centro de Colombia incrementen sus bolsillos de una manera muy sencilla. Los ciudadanos que participan en este sorteo son de Cundinamarca.

Para poder participar en el sorteo los ciudadanos lo que hacen es visitar un punto o una de las sedes de Paga Todo para así hacer el chance o Doble Play.

Para conocer los resultados, los colombianos pueden estar pendientes de las noticias compartidas por Caracol Radio sobre el tema, o pueden ver la transmisión en vivo del sorteo en el Canal Uno que se desarrolla entre lunes y sábados o domingos, dependiendo del sorteo que decidan jugar

Conozca toda la información relevante del país y del mundo con Última Hora Caracol Radio, dé clic aquí para entrar al Canal de WhatsApp de Caracol Radio

Los organizadores del Dorado han evidenciado el interés de los colombianos por incrementar el dinero en sus bolsillos. De hecho, en la actualidad existen tres sorteos, uno en la mañana, otro en la tarde y en la noche. Es por esto que se llaman Dorado Mañana y Dorado Tarde.

¿Cuáles fueron los números ganadores de Dorado?

Para este miércoles 16 de octubre del 2024 los números ganadores fueron:

Dorado Mañana: 0 3 1 8

Mañana: Dorado Tarde: -en minutos-

¿Cuándo juega Dorado?

El Dorado Mañana juega a las 11:00 a.m. los días lunes a sábado y en días no festivos. A su vez, los organizadores de Dorado Tarde han explicado que este sorteo se desarrolla todos los días, pero cuando hay feriado no se desarrolla.

Así lo explicó Paga Todo: “¡El Dorado Tarde juega de lunes a sábado en días no festivos! Este sorteo es regional del Cundinamarca” El Dorado Tarde juega a las 3:25 p.m.

¿Qué debe hacer una persona que ganó uno de los sorteos de Dorado?

De acuerdo a la página oficial de Paga Todo, las personas deben tener en cuenta varios puntos para poder reclamar su premio. Estos aspectos buscan garantizar que el ciudadano que ganó es quién en efecto está intentando reclamar el premio. Esta política ha sido aplicada desde 1 de febrero del 2015 y se relaciona con premios que sean iguales o mayores a 100.000 pesos.

Todo ciudadano que desee reclamar un premio del sorteo Dorado, tendrá que acercarse a uno de los puntos Paga Todo. Los aspectos o requisitos que debe cumplir cada ciudadano para recibir el premio son: