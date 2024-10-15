El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La trayectoria es más importante que la carrera: MinComercio sobre nuevos nombramientos

El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, respondió a la primicia de La W sobre la modificación del manual de funciones para que la actual secretaria general cumpliera con los requisitos para el cargo y así poderla nombrar.

El jefe de la cartera reconoció que cambió el manual para poder nombrar a Luz Nayibe López y señaló que “un manual de funciones puede cambiarse para bien o para mal”. “Al ministro o al director de la entidad la norma se le permite eso, precisamente reconociendo que esos manuales son susceptibles de ajuste para mejora”, aseveró.

Eso sí, enfatizó en que en este caso lo hizo para contratar gente “que es altamente capaz”. Específicamente,. en el caso de la Secretaría por “la trayectoria de ella demostrada en las cosas que yo quería hacer en realidad”, ese fue su principal factor de decisión.

A ello agregó que varios de los actuales funcionarios de la Dian tienen experiencia tributaria porque “estaban conmigo en la Dian”, pero “tienen una trayectoria que complementa muy bien esas preocupaciones de áreas industriales y comerciales”.

En este sentido, el ministro Reyes enfatizó en que se ha caracterizado por contratar por meritocracia. “Si estamos hablando de personas con las que tengo una historia de trayectoria profesional, digamos conocidos O amigos estamos hablando de unas 10 o 20 personas, frente a miles que he contratado por mérito”.

