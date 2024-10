🔴EN VIVO Chile en busca de sumar tres puntos ante Brasil que llega en complicado momento

Chile vs Brasil (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images) / Marcelo Hernandez

Se cierra la jornada del jueves con la SelecciĂłn de Chile, recibiendo a Brasil en el Estadio Julio MartĂ­nez Pradanos por la novena jornada de Eliminatorias. Ambas selecciones llegan en un momento complicado, los locales estĂĄn por fuera de los 7 primeros y los visitantes llegan con cuatro puntos sumados en la pasada doble jornada.

Los dirigidos por Ricardo Gareca suman apenas 5 unidades y son antepenĂșltimos en la tabla de posiciones, no ha sido un comienzo fĂĄcil para el argentino. Por otro lado, Dorival JĂșnior aĂșn no encuentra la fĂłrmula para consagrar el once titular y los resultados no lo han acompañado.