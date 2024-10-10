Andesco, inconforme con respuesta del Gobierno ante preocupaciones del sector energético

En entrevista con W Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Camilo Sánchez, se pronunció ante la reciente respuesta que el Gobierno Nacional dio a través de su ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, a las preocupaciones que el sector energético del país puso sobre la mesa y en las que aseguró que es inminente de no adoptarse las medidas necesarias que el sector de gas y energía eléctrica entren en crisis.

Se debe recordar que el MinEnergía aseguró que se trabaja para pagar los 7 billones de pesos que se le deben a las empresas comercializadoras por temas de opción tarifaria y por subsidios para estratos 1, 2 y 3, agregando que se han adoptado las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica y gas en Colombia.

Ante esa situación, el líder gremial, Camilo Sánchez, aseguró no estar de acuerdo al expresar que hasta el momento no se ha cumplido lo que el Gobierno prometió hace algunos meses para el sector, explicó: “debo decirlo con claridad, claro que el discurso es más rápido que el sonido, cualquier cosa que está diciendo es maravilloso, pero es que estamos pidiendo que le entreguen los recursos de verdad a esas personas de los estratos 1, 2 y 3; la opción tarifaria la ofreció el presidente (Gustavo Petro) hace 5 meses y hasta ahora hemos tenido un crédito subsidiado a través de Findenter, con tasa compensada, pero no es lo que ofreció el gobierno que es disminuir el aporte que tienen que pagar los colombianos y que él criticó que lo había hecho el presidente Duque y que él iba a limpiar esto entregando estos recursos no los han entregado”.

En cuanto a los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, Andesco aseguró que sobre los mismos hay un atraso en los pagos y que son las empresas comercializadoras y transmisoras de energía eléctrica las que están en riesgo por lo que se ha generado una gran preocupación sobre un posible apagón en el territorio nacional.

El presidente Sánchez, agregó: “nos preocupa que tengamos un apagón, no queremos que nos dé porque esto cuesta más de dos puntos del PIB (Producto Interno Bruto) y lo más importante que no le echemos la culpa al gobierno anterior; yo creo que después de dos años largos de gobierno pues ya hablar de los pasados, pues yo creo que uno se elige es para gobernar y para solucionar los problemas que le corresponde”.

Frente a una posible reducción de las tarifas de energía en la costa caribe colombiana, el líder gremial se mostró poco optimista de que esto pueda ocurrir, explicando que el Gobierno es rápido para dar soluciones, pero no para hacerlas realidad.

En cuanto al manejo que se le está dando a la intervención de Air – e, desde Andesco, también se mostró una gran preocupación, al estimar que dentro de la intervención se han adoptado medidas que no permiten encontrar una solución estructural a los diferentes problemas que tiene dicha compañía, lo cual para el gremio, genera un riesgo de que se presente un nuevo caso “Electricaribe”, donde a la final sea el Gobierno Nacional el único que deba afrontar la problemática generando un “desangre financiero” para los colombianos.

Sobre ese punto, el presidente Sánchez, reiteró que el agente interventor de Air – e no es un “James Bond” y que sus decisiones deben tener un verdadero alcance de ejecución, de esta manera expuso la preocupación que hay con el tema “estamos hablando de la plata que debe tener el agente interventor, un agente interventor sin plata en la costa no tiene futuro, se necesitan los recursos para hacer las inversiones, se necesitan los recursos para que paguen todos los operadores y adicionalmente las cuentas que tienen por cobrar y por pagar, porque estamos en un momento muy importante”

Añadió: “es muy importante que no vaya a cometer el error que iba a hacer de quitar en la factura lo de aseo, la ley 142 está vigente y él había dicho que la iba a sacar del cobro de la factura; él puede quitar por ejemplo lo alumbrado, pero eso es un problema que se le viene también a la región; él puede quitar el impuesto de seguridad, pero es un problema que los gobernadores de la zona también le van a pelear”.

Finalmente, Andesco pidió que no se hable mal de las térmicas del país, recordando que gracias a ellas es que Colombia aún no ha sufrido algún tipo de apagón.

