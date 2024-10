Néstor Lorenzo tras la derrota en Bolivia: “Merecíamos llevarnos algo”

La Selección Colombia perdió su invicto en la visita al Estadio Municipal El Alto tras un difícil partido frente a Bolivia. La Verde se impuso 1-0 y sacó adelante un encuentro que disputó, en su mayoría, con un jugador menos. La Tricolor fue mucho más a partir de la expulsión del rival, pero la falta de efectividad fue una de las circunstancias por las cuales no pudieron conseguir al menos un punto.

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo valoró el trabajo hecho por sus futbolistas ante unas condiciones difíciles a las que los bolivianos están acostumbrados a jugar. Asimismo, manifestó que Roger Martínez, quien salió por lesión en el primer tiempo, tiene un esguince de tobillo, mientras que Yaser Asprilla solo sufrió un golpe.

La dificultad de jugar en El Alto, aun con un hombre más: “El error del gol son los errores que se cometen en este tipo de canchas y en estas condiciones, con la pelota, con la pegada. No hay que cometerlos, pero no es fácil, incluso quedando con uno más, con un equipo acostumbrado, que son aviones y que ganan la segunda pelota. No es fácil, porque en los mano a mano tienen una ventaja desde lo físico y en la adaptación. Tratamos por afuera, por adentro, tirando centros, pegándole de afuera y no entró. A mis jugadores, los felicito, han hecho un esfuerzo enorme. Cuando la movimos lento sabíamos que íbamos a tener paciencia y no contamos con esa acción, se buscó por todo lado y estoy orgulloso de mis jugadores”.

¿Se perdió por falta de concreción?: “Sí, pero en estas condiciones es común que pasen estas cosas, la pelota pasa rápido, que no se tenga la firmeza en el toque, ellos hacen un pase y se les iba largo, pero creo que se hizo un esfuerzo grande. No nos llevamos nada, merecíamos llevarlos algo y ahora a pensar en Chile”.

Reporte médico: “En líneas generales, lo de Roger fue una lástima porque fue uno de los que mejor respondió en las pruebas y lo perdimos temprano, pero él tiene un esguince de tobillo, después nos van a dar un reporte más claro. La mayoría está bien, no hay lesiones musculares. Yaser recibió un golpe y quedó rengo, después el cansancio por el esfuerzo de todo”.

El ingreso de Cucho Hernández: “Él juega en esa posición en el Columbus, tiene buena pegada, ha demostrado que tenía muy buena pegada y era reemplazar a Lucho que había hecho un esfuerzo enorme y que nos diera centro y gol. La tuvo ahí, el equipo boliviano se replegó muy bien y no tuvimos las precisiones, pero estoy contento con lo que hizo el Cucho también”.

¿Volvería a planificar el mismo partido?: “No sé si volvería a planificar el mismo partido, pero dadas las circunstancias, sí. Viendo el proceso de cómo llegaron los jugadores, algunos no tuvieron ni un entrenamiento y la programación se hizo teniendo en cuenta muchas cosas, una base, los jugadores que tuvieron más entrenamientos, más adaptación al balón. El equipo respondió físicamente y creo que sí proyectaría la misma programación en cuanto a la logística”.

Opinión sobre Bolivia y la dificultad de la Eliminatoria: “Es histórico, por eso hay tantos cupos y por eso, de 10 equipos, todos tiene chance de clasificar, así que en ese sentido es una Eliminatoria muy pareja. Felicitaciones al equipo boliviano, es joven, aguerrido y que tiene dos o tres jugadores de muy buen pie, tienen trabajado el tema de la media distancia, lo demostraron y nos complicaron con tres o cuatro remates peligrosos. Es una eliminatoria difícil y acá se van a hacer fuerte”.