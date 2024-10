¿Lluvias en Santander son efecto del huracán Milton? Esto es lo que se sabe:

USA7614. MIAMI (FL, EEUU), 09/10/2024.- Fotografía satelital cedida este miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra la localización del huracán Milton (i) entrando por Florida. El huracán Milton tocó tierra la noche de este miércoles en cerca de Siesta Key, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora (120 millas), es decir con categoría 3. EFE/NOAA-NHC /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Bucaramanga

En ocasiones anteriores las tormentas tropicales han generado mayor número de lluvias en el departamento de Santander, en esta oportunidad según Edwar Sánchez director de Gestión del Riesgo de la región, el huracán Milton que en las últimas horas tocó tierra en los Estados Unidos, no incrementará las precipitaciones:

“Es normal que estemos en condiciones lluviosas. Intencionalmente las lluvias se pueden intensificar un poco cuando transitan por el mar Caribe colombiano sistemas ciclónicos, ondas tropicales, huracanes. En estos momentos no se presentan dichos fenómenos.Lo que sucede con el huracán Milton y una tormenta tropical que está en el centro del océano Atlántico no inciden en el comportamiento de la temporada de lluvias de nuestro país. Las lluvias que se presentan en el departamento no tienen que ver con el comportamiento de los fenómenos que se están presentando”.

También, agregó que por la temporada de lluvias reportadas en el departamento se mantienen en alerta roja por deslizamientos los municipios de: Betulia, Cerrito, Guavatá, Encino, Mogotes y San Vicente de Chucurí.