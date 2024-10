Escasez de medicamentos no se debe a un problema de producción nacional: ASCIF

Cartagena

Desde el Congreso Nacional de Droguistas en Cartagena, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) enfatizó que la escasez de algunos medicamentos que vive el país no se debe a un problema de producción nacional.

En diálogo con Caracol Radio, la directora ejecutiva de esta asociación, Clara Rodríguez, explicó que la principal causa es la falta de recursos de las EPS para adquirir los medicamentos, especialmente los que son utilizados en el tratamiento de enfermedades de alto costo o enfermedades huérfanas.

“La producción nacional de medicamentos es hoy el 80% de los medicamentos que se consumen en el país, es decir, las plantas farmacéuticas que están en Colombia fabrican o producen el 80% de los medicamentos que se consumen en gran volumen en el país, como por ejemplo los analgésicos, los antibióticos o los utilizados para la hipertensión. La situación de recursos que tiene este momento el sistema es la principal causa por la cual no se han podido adquirir, ya sea a las farmacéuticas en el país o no se han podido importar los medicamentos necesarios en el volumen que requieren los pacientes en este momento”, aseveró.

La Asociación Colombiana de Industria Farmacéutica mostró su preocupación porque la reforma a la salud no tiene un articulado que hará referencia al tema de los medicamentos.

“Lamentablemente este nuevo proyecto no tiene un articulado importante que haga referencia al tema de los medicamentos. Es algo que nos llamó mucho la atención, que lo hemos expresado en diferentes escenarios y lo que nos hace pensar que, sin contemplar los medicamentos que son hoy el 30% prácticamente del gasto en salud, no vamos a tener, digamos, un panorama claro de cómo se van a comprar y cómo se van a entregar con este nuevo modelo que está planteando el Gobierno Nacional”, puntualizó la líder del gremio.

Clara Rodríguez pidió al Gobierno Nacional incentivar una política pública que promueva la producción farmacéutica nacional para no depender de otros países.