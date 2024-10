Drama: bumanguesa murió en Canadá dejando a sus tres hijos en ese país

Bucaramanga

Sandra Milena Jerez es la bumanguesa que murió tras chocar su carro con una tractomula en Canadá, país al que había llegado solo hace un año en busca de un mejor futuro.

Sin embargo, encontró la muerte un mes después de haber logrado llevarse a sus tres pequeños hijos de 11, 8 y 4 años quienes llegaron el pasado 4 de septiembre.

El drama de esta familia santandereana según Iván Reyes, papá de los niños es que ahora tras la muerte de su mamá, los pequeños están a la deriva en ese país.

“Pues el inconveniente ahorita cual es, quiero traerlos porque los niños están allá solos, la abuela está desesperada por venirse, ella dice que si yo no consigo lo de los transportes urgentes, pues que ella se viene y en pocas palabras me deja a los niños tirados. Pues la verdad, pues económicamente ahorita, porque yo la verdad trabajo en una empresa en la que gano el mínimo, no tengo la capacidad de sustentar todos los gastos que hay para ahorita para traerme a los tres niños”, dijo Reyes.

Ahora el cuerpo de la bumanguesa será cremado y traído a Bucaramanga junto a los 3 niños. Sin embargo, hay un inconveniente y es el dinero para comprar los tiquetes de regreso.

“Más o menos está entre 5 millones de pesos, 5 millones 200 a 6 millones de pesos, según la aerolínea. Hay pasajes de 554 dólares, 690 dólares y mil y algo de dólares, dólar canadiense que en promedio el peso colombiano está entre 3.089 a 3.100 pesos”, agregó.

Los niños ya estaban estudiando en Canadá, su mamá que tristemente murió tras el accidente tenía 28 a y trabajaba en una empresa de galletas.

El objetivo según el papá, un conductor es traerlos rápido a Santander. Por eso está solicitando ayuda para la compra de los tiquetes que valen más de 5 millones de pesos.