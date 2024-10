De 2.500 caracterizaciones mineras en el Bajo Cauca, solo el 24% sigue en el proceso: ANM

En medio de la advertencia de un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño por los supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo Becerra, dijo que es falso que no estén cumpliendo con los procesos de caracterización de los trabajadores.

Según Pardo Becerra, de los 2.500 caracterizados en el Bajo Cauca, solo 600, es decir, el 24%, están interesados en continuar en este proceso, pese a que los diálogos han sido permanentes entre ambas partes.

“En algún momento preguntamos qué pasó con los demás puesto que este es un proceso de acercamiento y nos dijeron que muchos no querían, tenían miedo porque les dijeron que la información la íbamos a utilizar en otra cosa y no quisieron. Ahí hay una diferencia grande, de más de 1.300 unidades de producción minera que no quisieron caracterizarse”.

¿Y la quema de maquinaria?

Desde la Agencia Nacional de Minería (ANM) insistieron en que los pequeños mineros, que cuentan con herramientas básicas de trabajo, no están siendo afectados. Sin embargo, Pardo Becerra insistió en que los operativos sí se adelantan contra quienes tienen maquinaria amarilla, “porque no pueden caracterizarse como pequeños trabajadores de la minería”.

Entre tanto, insistió en que si no se han caracterizado hasta ahora, todavía pueden hacerlo, toda vez que hay presencia permanente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en el territorio.

¿Qué dicen los mineros?

Nuevamente, están advirtiendo por un paro minero si el Gobierno Nacional no les da las garantías para que puedan realizar sus actividades bajo las normas y leyes.

Desde el Comité por la Vida y la Formalización Minera insisten en que son 3.000 los trabajadores que ejercen la actividad minera de manera directa, no solo en el Bajo Cauca sino en el sur de Córdoba.