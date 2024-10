Álvaro Uribe insistió en su inocencia: “Yo no mandé a Diego Cadena a comprar testigos”

JUSTICIA

En la tarde de este miércoles 9 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe reapareció en la audiencia preparatoria de juicio en su contra, tras ser acusado de los delitos de soborno a testigos, soborno en la actuación penal y fraude procesal.

Le pidió a la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, excluir del material probatorio las interceptaciones telefónicas de sus conversaciones con el abogado Diego Cadena.

El expresidente Uribe insistió en su inocencia: “Yo no mande al doctor Cadena a comprar testigos falsos contra el doctor Iván Cepeda, yo lo mande como abogado investigador a verificar las informaciones (…) no queda más instrumento que la tutela para que usted conozca quienes me informaban de las gestiones carcelarias del doctor Cepeda ofreciendo beneficios para que me acusaran”.

Agregó que las interceptaciones en su contra ordenadas por la Corte Suprema de Justica carecen de legalidad: “He quedado muy preocupado al escuchar a la señora fiscal, porque era claro que a mí me habían interceptado por error. Y ahí mi queja, de que después de que el magistrado pudo ser el auxiliar, no sé quién, dueño de la investigación, supo de parte de quien efectuaba la interceptación, que no era la voz del doctor Milton Córdoba, sino la mía. Inmediatamente se encontró que era un error y se demoraron muchísimo para corregirlo. Yo apoyaría lo que ha dicho el doctor Jaime Granados, respetuosamente señora juez, para que esas interceptaciones se excluyan finalmente”.

Se suspendió la diligencia y se retoma el próximo 16 de octubre a las 8:00 a.m.