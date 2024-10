“Las audiencias no se suspenden hasta que mi superior me lo ordene”: Juez del caso Uribe

Judicial

Este martes 8 de octubre, la juez 44 de conocimiento de Bogotá, en medio de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Alvaro Uribe Vélez, se refirió a la acción de tutela que interpuso ante el Tribunal Superior de Bogotá la defensa del expresidente alegando falta de garantías.

La juez Sandra Liliana Heredia, aseguró que su despacho a actuado conforme a la ley y que al exmandatario se le han garantizado todos sus derechos en el proceso penal que enfrenta por los delitos de soborno en la actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal.

“Yo creo que no vamos a desviar nuestra atención frente a circunstancias, nosotros todas las constancias han quedado, la ciudadanía ha podido ver en directo también la audiencia como lo estamos haciendo (…) nosotros hemos actuado conforme a la ley, el juzgado, dentro de mi criterio, se le han respetado los derechos y garantías”, aseguró.

#JUDICIAL| "No vamos a desviar nuestra atención, todas las constancias han quedado (…) Nosotros hemos actuado conforme a la ley, se le han respetado todos los derechos y garantías", dijo la juez Sandra Liliana Heredia frente a la acción de tutela que interpuso la defensa de… pic.twitter.com/a5fa7B1M3C — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2024

La juez señaló que a pesar de la manifestación de protesta, de Alvaro Uribe y su abogado defensor Jaime Granados, de no presentarse en las audiencias, las diligencia no se suspenderán, hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá defina la situación.

“Yo no puedo entrar a obligar a una parte que ha asumido una actitud y tampoco por esa situación me va a obligar a suspender el acto procesal, hasta tanto el superior funcional no me emita un orden, pero hasta tanto vamos a continuar el trámite normal de la audiencia preparatoria”, advirtió la juez.

Finalmente, la juez Heredia decidió suspender hasta mañana miércoles 9 de octubre a las 8:00 a.m. la audiencia preparatoria de juicio contra Álvaro Uribe, para que el abogado defensor suplente realice su intervención.