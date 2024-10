Críticas a inicio de la navidad en Venezuela

Cúcuta

Como una cortina de humo, así calificó el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Carlos Palencia, el decreto del presidente Nicolás Maduro donde estipula que la navidad en su país se adelantó y que desde ya se está viviendo.

“Esto es una cortina de humo para tapar de alguna u otra manera las grandes crisis que está presentando Venezuela y que es bien conocido en todo el mundo. Sabemos que se inició el año escolar, hay algunas escuelas que no tienen como empezar sus clases porque se encuentran muy deterioradas, no se reparó durante el periodo escolar, no se le ha cancelado a nuestros hermanos maestros las deudas que les tienen, el salario de hambre que tienen no les permite a ellos sobrevivir, cubrir con el gasto de la canasta básica y muchos profesores no se presentaron en las aulas de clases” dijo Palencia.

Más información Más de mil docentes en Norte de Santander pasaron concurso de ascenso

Añadió que “a pesar de lo anterior nosotros le apostamos a la vida, a la paz, le apostamos a celebrar nuestras tradiciones, pero no cuando lo diga Nicolás Maduro, sino cuando toca, todos sabemos que la navidad comienza el 1 de diciembre, esto es un invento más de esta mal llamada revolución”.

Finalizó diciendo además que esta época del año, que anteriormente era característica por ser una temporada de mucha alegría, ahora genera mucha tristeza a los venezolanos. “No existe una familia unida venezolana, todos tenemos a un familiar que está en el exterior. Hay casos donde papá está en un país, mamá en otro y los hijos en otros y esto genera tristeza al no tener a los nuestros cerca. Nuestras familias están desintegradas”.