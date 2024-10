Andrés Llinás y una dura crítica a la falta de VAR en la Copa Colombia

Millonarios y Atlético Bucaramanga no pasaron del empate sin goles en El Campín por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. En este juego, hubo algunas acciones de controversia que no pudieron tener su respectiva revisión, pues en esta competición no se cuenta con la herramienta del VAR.

En la rueda de prensa posterior al juego, Andrés Llinás, quien volvió a ser titular en el conjunto Embajador, se refirió a esta situación, partiendo de una acción en la que Santiago Giordana sufrió un codazo de Santiago Giménez que pudo terminar en expulsión para el jugador del equipo santandereano. El defensor aseguró que todos los partidos deberían tener VAR, pues de otra manera se cae en el fútbol antiguo de las mañas.

“Yo creo que es raro, sobre todo porque uno ya está acostumbrado a jugar con el VAR, uno está acostumbrado a que todo se ve, todo se revisa, en que ya no están las mañas de antes en las que uno podía sacar ventaja y de pronto vuelve todo al fútbol antiguo, al fútbol donde las mañas se pueden hacer, en donde si no me ven puedo pegar o puedo obstaculizar, cuándo hay VAR, el fútbol en más justo. Si el VAR llegó al fútbol es por algo y debería estar en todos los partidos para que no haya ventajas”, fue la opinión del jugador de 27 años.

Respecto a la competencia por la titular con Sergio Mosquera, quien ha venido desempeñándose como inicialista en los últimos partidos, Llinás manifestó: “Eso es lo lindo de esta nómina. Creo que esta nómina que tenemos es demasiado amplia, donde absolutamente todos tenemos competencia y donde va a ser muy importante la nómina porque los títulos y los campeonatos los ganan la nómina completa. Millonarios tiene que estar muy contento con los jugadores que tiene porque tiene 22 jugadores o incluso más peleando por cada uno de los puestos y el único beneficiado va a ser Millonarios”.

Entretanto, se refirió a la dificultad que ha tenido Millonarios en los partidos en los que los rivales plantean líneas defensivas de cinco jugadores. “Estos últimos partidos que se nos han parado con línea de cinco, no hemos sido tan certeros a la hora de atacar, hay veces que sumamos muchos hombres, pero en el último momento no sabemos bien a quién dársela, porque ganamos muchas veces las bandas y tuvimos muchos centros que de pronto no llegaban a buen destino”.

Millonarios y Atlético Bucaramanga definirán el clasificado a los cuartos de final de la Copa Colombia el próximo martes 8 de octubre en el estadio Américo Montanini.