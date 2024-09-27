Presidente de Dimayor tras juego Nacional vs. Junior: tenemos que tomar medidas drásticas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre los incidentes de violencia que se presentaron en la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Más información Suspenden partido Nacional vs. Junior por desmanes en tribuna norte del Atanasio Girardot

Jaramillo rechazó los actos de violencia que se vivieron en la noche de este jueves, 26 de septiembre en el estadio de Medellín, y los calificó como una “batalla campal”.

“Hay una serie de frustraciones que vienen desde el seno de nuestra sociedad, pero parece que ninguna medida es suficiente. Creo que ese enfoque que se le dio al inicio de este año a que sea una cosa didáctica entre barras, no funcionó, vamos a tener que tomar medidas más drásticas”, afirmó.

Reiteró que el trabajo que se está adelantando con las barras no funcionó y ante esa situación adoptarán determinaciones que aseguren que esos comportamientos en los estadios sean castigados.

“No es posible que con todas las imágenes que se tienen no haya una judicialización de esas personas. Que les caiga todo el peso de la ley, no es que en dos meses estén nuevamente en los estadios”, aseguró.

Sanciones a Nacional, Junior y el Atanasio

Aunque no dio detalles de las sanciones que les caerán a los equipos y al estadio Atanasio Girardot, sí hizo un llamado a trabajar de la mano entre el fútbol, autoridades e hinchas para evitar este tipo de actos de violencia “que ponen en riesgo el espectáculo en Colombia”.

¿Se hicieron requisas en el Atanasio?

Ante las denuncias de personas que estuvieron en el estadio y que aseguran que no se hicieron requisas, el presidente de Dimayor reconoció que hubo errores en la seguridad del partido.

“Hay un Puesto de Mando Unificado en donde se hace un planeamiento dos días antes ante un partido como este. No es una falla, pero aquí dos o tres buses del Junior llegaron y se tenía acordado que entraran”, explicó.

“Es claro que hay una responsabilidad importante en el tema de las requisas”, agregó.

Reviva a continuación la entrevista completa con Fernando Jaramillo a continuación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 17:10 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche La W EN VIVO a continuación