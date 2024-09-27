Barras de Nacional y Junior hablaron de los hechos de la violencia en el Atanasio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estas son las versiones de hinchas de Nacional y Junior de la violencia en el Atanasio

Durante el partido entre el Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, juego que había sido aplazado por el Mundial Femenino Sub20, se registraron hechos de violencia entre las hinchadas de los dos equipos.

Estos enfrentamientos entre hinchas dejó un saldo de más de 20 heridos y la suspensión del partido por falta de garantías en la seguridad.

En conversación con La W, representantes de las barras de Nacional y del Junior (los del Sur y los Cuervos) dieron sus versiones de lo sucedido en el escenario deportivo.

En la entrevista se echaron la culpa los unos a los otros: por un lado, los barristas de Junior dijeron que fueron agredidos por los hinchas de Nacional; por el otro lado, desde la barra ‘verdolaga’ se aseguró que fueron los visitantes quienes iniciaron las acciones violentas.

Y es que ambos representantes de las barras reconocieron que en el ingreso al estadio no hubo requisas, lo que permitió que los violentos ingresaran todo tipo de armas, desde palos y cuchillos hasta machetes.

¿Qué dice la Dimayor?

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, conversó con La W y dijo que se tomarán medidas drásticas para erradicar la violencia del fútbol colombiano, pues la estrategia de diálogo con las barras no funcionó.

Reviva la entrevista con los representantes de las barras a continuación