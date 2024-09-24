El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La belleza no es perfección, es lo que llevamos dentro: Daniela Álvarez en la Fashion Week

Daniela Álvarez, exreina, modelo y presentadora colombiana, se robó todas las miradas en su participación en la Semana de la Moda de París que se lleva a cabo en la capital francesa y en la que formó parte de la pasarela de L’Oréal como parte fundamental de la imagen que quería proyectar la marca.

La barranquillera pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su paso por una de las galas más importantes de la moda y lo que busca representar en estas altas instancias.

“Estamos rompiendo estereotipos con los que veníamos hace años, estoy segura que L’Oréal rompe los parámetros, recordándonos que la verdadera belleza está en la autenticidad. Por eso vemos en sus propagandas que hay mujeres con vitíligo, amputadas, de diferentes tamaños, colores y formas, eso es demasiado valioso”, aseguró la modelo.

Asimismo, reafirmó su abanderamiento por la inclusión de apariencias diferentes, destacando que “hay que contar con mujeres con historias que inspiren, porque la belleza no es perfección, sino eso que llevas dentro”

Por otro lado, al consultar a la exreina que la mueve para llegara estas instancias de la mano de todo lo que representa, aseguró que todo es por Dios y por su propósito.

“Todo lo que soy y lo que hago lo hago por Dios, para agradarle a él, no por números ni por likes. También por nuestro propósito, todos venimos con uno y el mío es abanderar el tema de la inclusión, me inspira cambiar los paradigmas”, dijo.

Finalmente, resaltó su apoyo por el empoderamiento femenino y cómo este tipo de eventos son clave en esa tarea de resaltar las diferencias.

“Es el paso más grande que he dado, decir que estoy marcando un hito pensando en todos los que me rodean, en mi equipo que hace parte esto posible, todos juntos logramos la posibilidad de estar aquí junto a mujeres poderosas y maravillosas”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

