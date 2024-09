Larga fila de contribuyentes en Cúcuta que buscan acogerse a descuentos

Cúcuta

Las largas filas han sido por estos días las protagonistas a las afueras del Palacio Municipal de Cúcuta. Son decenas de cucuteños que se someten a hacer cola buscando acogerse a los alivios tributarios de sus obligaciones pendientes, tanto de impuesto predial como de industria y comercio. Aseguran que llegaron hasta la alcaldía teniendo en cuenta que la página web para adelantar este trámite se encuentra caída.

“Yo debo prediales de varios años y quiero llegar a un acuerdo de pago. Sin embargo, esta opción no está habilitada para hacerla por la página, ahí solo tienen habilitado el pago de contado” dijo uno de los cucuteños que estaba en la fila.

“Aquí estoy desde las 7:00 AM también tratando de lograr un descuento, no he intentado ingresar a la página porque todos me dicen que está caída, por eso vengo hasta acá” dijo otra de las contribuyentes.

Una tercera mujer aseguró que “el año pasado, en mayo del 2023, radique los papeles para el cierre de comercio y me respondieron hasta enero del 2024, informándome que debo pagar sanción entonces la idea es acogerme al descuento para el alivio tributario y la página está totalmente caída desde que hicieron la notificación de los descuentos hasta anoche. Ahora ingrese pero entonces no está la información completa para poder realizar ese proceso, entonces sí o sí toca venir”.

¿Cuáles son los alivios tributarios que está brindando la alcaldía de Cúcuta a los morosos?

Se trata de un alivio económico a aquellos contribuyentes que tienen deudas pendientes con el municipio en el pago de los impuestos predial e industria y comercio. Este consta de un pago con solo el 20% de los intereses moratorios generados entre las vigencias de 2020, 2021 y 2022.

Este beneficio está vigente desde el pasado lunes 16 de septiembre y finaliza el 13 de diciembre de 2024.

Además, asegura la oficina de prensa de la administración municipal que “para aquellos contribuyentes que deseen realizar acuerdos de pago, podrán hacerlo hasta el 15 de octubre de 2024. A partir de esta fecha, quienes no hayan formalizado un acuerdo deberán cancelar la totalidad de la deuda. Los acuerdos que se establezcan antes de esta fecha, permitirán el pago de las vigencias en diferentes plazos hasta el 13 de diciembre de 2024″.

¿Cómo se puede cancelar estos impuestos?

Asegura la administración municipal que los contribuyentes sólo necesitan el recibo de pago para dirigirse a la entidad bancaria y realizar el mismo. Para quienes no manejan pagos en línea, se han habilitado nueve ventanillas en el Palacio Municipal, donde el personal está preparado para la atención.

Se espera que con estos alivios la administración municipal logre un recaudo de al menos el 30% de las deudas actuales.