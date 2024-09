Festival Estéreo Picnic 2025: Cuándo, dónde y lista de artistas

Un Mundo Distinto se manifestará en el Parque Simón Bolívar por segundo año consecutivo. Hoy les revelamos el line up por días con el que nos sentiremos vivos durante el 27, 28, 29 y 30 de marzo desde nuestra casa en el corazón geográfico de Bogotá.

El jueves 27 de marzo se abren las puertas de nuestro mundo extraordinario con íconos de todos los tiempos. La voz confesional de Shawn Mendes y la leyenda de leyendas Alanis Morrisette serán las cabezas de esta bienvenida junto a Foster The People, agrupación que hace parte del ADN de este festival. También podremos presenciar lo más espectacular de la electrónica con Zedd y Kavinsky; celebrar nuestro primer encuentro con revelaciones del pop global como Benson Boone y Tate McRae; y entregarnos de lleno en los shows de Artemas, Arde Bogotá, The Marías, Clubz y muchxs más.

El viernes 28 se cumplirán dos debuts pendientes desde hace décadas: Justin Timberlake saludará a nuestro adolescente interior y finalmente le podremos rendir culto a Tool, dioses del rock progresivo. También habrá reencuentros y primeras veces con Incubus, Parcels, Danny Ocean y The Hives, entre otros.

El sábado 29 abriremos bien los ojos frente a The Black Keys, la única leyenda indie que no ha venido al país. Una jornada en la que nos rendiremos frente a la maquinaria de Justice y la energía femenina se manifestará de distintas maneras con Charlotte de Witte, St. Vincent y Naty Peluso. Colombia estará bien arriba con Galy Galiano, Kapo, LosPetitFellas, Funk Tribu, Las Mijas y más referentes del pasado, presente y futuro de nuestra música.

El cierre de la decimocuarta edición del Festival Estéreo Picnic estará a cargo de la multi premiada cantautora Olivia Rodrigo, una de las estrellas más brillantes de la música actual. Ese día nos elevaremos con las melodías sintéticas de Rüfüs de Sol, iremos al espacio con Empire of the Sun y cantaremos las canciones más desgarradoras del continente con Mon Laferte. Igualmente presenciaremos magia pura cuando Fontaines D.C, Caribou, Ela Minus, Pirlo, Girl in Red y todxs lxs demás se monten en las tarimas del Simoncho.

Recuerda que, solo por ser cliente de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, puedes asegurar tus entradas en preventa exclusiva a partir del jueves 19 de septiembre a las 10AM y con cualquier método de pago desde el lunes 23 de septiembre a las 9AM. Boletas en www.eticket.co También puedes reservar tu boleta para el FEP2025 con Armatuvaca. Abona el 20%, congela el precio de etapa y termina de pagar el resto a tu ritmo. Conoce más en Armatuvaca.com