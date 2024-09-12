Presupuesto del gobierno Petro dividió al Congreso y retomarán el debate sin acuerdo

El Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado un duro debate y lo que sería una situación inédita en el Congreso de la República, pues las comisiones económicas, como no lo habían hecho antes en mucho tiempo, rechazaron la cifra solicitada por la Casa de Nariño.

El Congreso no llegó a un consenso sobre el monto y las comisiones tercera y cuarta del Senado negaron la propuesta del Gobierno. Pero también fueron rechazadas tres proposiciones más, que pedían recortes. Este jueves a las 9:00 de la mañana continuará el debate.

Por ahora, no hay precedentes sobre cuál debe ser el paso a seguir tras el rechazo del monto y hay distintas interpretaciones. Por eso, los representantes Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, y Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, miembros de la comisión tercera de la Cámara, pasaron por los micrófonos de La W.

“No es muy usual que se presente un proyecto de presupuesto paralelamente a una ley de financiamiento. Aunque el artículo 347 de la Constitución lo permite, no es lo más común. Estamos frente a una encrucijada muy complicada”, dijo Pérez sobre uno de los puntos de la discordia: la nueva reforma tributaria, que busca cubrir el monto del presupuesto que está desfinanciado.

Hay que decir que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno tiene una suma de 523,7 billones. Pero dentro de ese monto, hay 12 billones que están desfinanciados y que se buscarían con una ley paralela de financiamiento.

Pérez también señaló que “en el fondo, hay una especie de acuerdo tácito entre los congresistas en que el monto del presupuesto debería ser de $511 billones y no $523 billones. La diferencia está en la ley de financiamiento. Cuando digo que esto es exótico, es porque nunca se había visto, al menos en mi experiencia, que las comisiones estuvieran enfrentadas entre sí”, dijo.

En cuanto a lo que viene, Pérez expresó que la idea es intentar llegar a un acuerdo. “Tenemos hasta el sábado a la medianoche para que el monto del presupuesto se apruebe por las vías normales e institucionales. Si el Gobierno persiste en su postura, creo que será un tira y jale sin sentido, porque ambas posturas conducen a lo mismo”.

Ahora, advirtió que, si las cuatro comisiones no aprueban el monto, “estamos rumbo a que el Gobierno lo adopte por decreto. Esto sería una especie de dictadura fiscal, lo que enviaría un muy mal mensaje a los mercados internacionales”.

Por su parte, el representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, dijo que lo realmente “exótico es que no haya existido un consenso entre las comisiones económicas del Congreso para aprobar el monto del Presupuesto”.

Además, agregó que “se está satanizando el hecho de que este gobierno plantee una ley de financiamiento para cubrir los ingresos que faltan en el presupuesto”. Punto y seguido defendió la postura del Gobierno: “No se está engañando a nadie. En el informe presentado se indica claramente que hay una parte de ingresos contingentes que corresponde a los $12 billones”.

El representante también se refirió a la pelea que ocurrió este 11 de septiembre con su copartidario Paulino Riascos, a quien increpó porque no votó favorablemente el monto, pese a ser parte de la bancada de Gobierno: “El incidente de ayer fue aislado. No fue una cuestión personal. (...) Él votó en contra, pese a que tiene toda la libertad de hacerlo, uno esperaría un comportamiento distinto”.

Bastidas concluyó en que “más allá de las interpretaciones, lo que queda claro es que hay posturas diferentes políticamente hablando entre las comisiones económicas de la Cámara y las del Senado. Esto significa que no hay consenso dentro del Congreso”.