En México no aceptamos intromisión de nadie: Gerardo Fernández por reforma a la justicia

Gerardo Fernández Noroña, senador mexicano del Partido Morena, habló con La W sobre la aprobación que hizo el Senado de ese país de la reforma del Poder Judicial.

¿Poder judicial pasa a estar bajo control del Ejecutivo?

“Mienten. Ahora resulta que es un riesgo a la democracia que el pueblo elija a las personas juzgadoras. La Constitución dice en el artículo 39 que la soberanía radica en el pueblo. Ellos pretendían, el poder judicial, erigirse por encima del legislativo”, afirmó.

“Será el primer país del mundo que elija a todos jueces federales como locales. No hay ningún país del mundo que haga así la integración del poder judicial”, explicó.

De otro lado, Noroña aseguró que, con el sistema de antes, el poder judicial estaba “corrompidísimo”.

“Separamos al poder económico del poder judicial, un poder que no impartía justicia y que era una trituradora de carne para nuestro pueblo. Esperamos que, con esta modificación de fondo, nos acerquemos verdaderamente a la impartición de justicia”, dijo.

Fue así que aseguró que, ante las reacciones que ha generado la reforma en distintos países, entre ellos Estados Unidos, no verán con buenos ojos intromisiones extranjeras.

“En México manda el pueblo y no aceptamos intromisión de nadie”, aseguró.