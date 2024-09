Comunicadora social en Cúcuta denuncia acoso y persecución a través de redes sociales

Cúcuta

Pilar Velásquez, comunicadora social de la ciudad de Cúcuta, denuncia que hace cuatro años viene siendo víctima de un hombre a través de redes sociales. Cuenta Pilar que esta persona ha creado ficticiamente una historia de amor entre ambos y tras ser bloqueado de los diferentes perfiles de redes, decidió viajar desde donde vive (San Gil, Santander) hasta Cúcuta para buscarla en su lugar de trabajo y hasta en su casa.

“El tema ya está con las autoridades, hace tres meses se puso la denuncia ante la Fiscalía, no ha pasado mucho y temo por mi vida” dijo Pilar en entrevista con Caracol Radio, resaltando que “yo con este tipo nunca he tenido ningún vinculo, yo no lo conozco. Al principio esos mensajes por redes sociales parecían muy inocentes, de los muchos mensajes que recibe una a diario y que trataba de responder de manera muy cortés, pero ya por cuatro años comenzaron a tomar cada vez más fuerza estos mensajes”.

Pero la historia no paró ahí. Este hombre viajó desde San Gil hasta Cúcuta para buscar a Pilar en su lugar de trabajo y en su casa. “Él es un paciente psiquiátrico, contado por los médicos que logré contactar en San Gil, el tipo necesita atención médica urgente y él no distingue entre la realidad y la fantasía. Él cree que yo soy su novia, su pareja, que me ama, que tenemos una vida juntos y mi vida cambió del cielo a tierra. Yo ya no estoy tranquila”.

¿Qué tanto ha avanzado la investigación en la Fiscalía?

“Por ahora no mucho. Desde el 11 de junio se trasladó esa denuncia a la Fiscal Cuarta del departamento, se llevó el caso y como a la semana me pidieron que hiciera ampliación de los hechos. Yo fui, lleve todas las pruebas, tengo muchas pruebas aparte de los mensajes que me hace llegar por redes sociales, tengo los videos de cámaras de seguridad donde está fuera de mi trabajo, fuera de mi casa, tengo los dibujos que ha hecho de mi a mano, cartas, regalos, yo incluso ya no salga a la puerta de mi lugar de trabajo o de mi casa porque me da miedo que esté él. Hablé con el CAI más cercano y la respuesta fue que ante cualquier cosa nos llama, eso ha sido todo el avance” resaltó Pilar.

Añadió la Comunicadora Social que pensó mucho en hacer publica la denuncia por los señalamientos que pudiera recibir de los demás, pero ante la gravedad de los hechos publicó una serie de historias donde relató paso a paso lo sucedido. “Él ahora optó por escribirle a todos mis amigos, conocidos, allegados de redes sociales y le manda mensajes larguísimos diciéndoles que me ama, que si le pueden hacer el favor de leer una historia y para ser más explicita les envía un PDF de 30 páginas, donde él relata una historia que no existe y me alarmó que al final dice que le da miedo que yo piense que es un tipo que la puede matar en cualquier momento o que tal vez sí”.

Ahora esta joven mujer está a la espera de respuestas más contundentes por parte de las autoridades, argumentando que no tiene una vida tranquila y que teme por su integridad.