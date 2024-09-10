El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Racionamiento de agua en Bogotá se relajó cuando no debía”: MinAmbiente

En medio de una alarmante crisis hídrica en Bogotá, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha anunciado nuevas y más estrictas medidas para controlar el desperdicio de agua en la capital colombiana. La decisión responde a la grave disminución de los niveles en los embalses que abastecen a la ciudad y su área metropolitana.

Por eso, la CRA ha decidido ajustar el umbral para los cargos adicionales por consumo excesivo. Actualmente, los usuarios que superan los 22 metros cúbicos al mes enfrentan un sobreprecio, pero este umbral se reducirá a 12 metros cúbicos para los estratos 1 al 4 y a 9 metros cúbicos para los estratos 5 y 6. Este ajuste tiene como objetivo desincentivar el consumo elevado y promover un uso más responsable del recurso.

En entrevista con W Radio, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, destacó la gravedad de la situación.

“El embalse de Chusa, que actualmente está al 44%, podría reducirse a un 22% si el consumo no se controla. Con la temporada seca aproximándose en enero, podríamos enfrentar serias dificultades para mantener el suministro de agua hasta la próxima temporada de lluvias en abril”, advirtió Muhamad.

La ministra enfatizó la necesidad de reducir el consumo de agua en al menos 3 metros cúbicos por segundo. “Actualmente, el embalse de Chusa está manejando un consumo de 11 metros cúbicos por segundo, pero necesitamos reducirlo a 8 metros cúbicos por segundo”, explicó.

Además de las nuevas tarifas y sanciones, la ministra Muhamad subrayó la importancia de una planificación a largo plazo que contemple el cambio climático.

“Estamos trabajando en lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá que consideren la capacidad de carga del territorio y los cambios en el clima. Es crucial que integremos estos factores en nuestra planificación de abastecimiento”, añadió.

Muhamad también abordó el papel de las grandes empresas en la crisis. “La dependencia del embalse de Chusa es significativa. Las empresas que consumen grandes volúmenes de agua también deben contribuir a la reducción del consumo”, comentó.

La ministra Muhamad aseguró que, aunque las decisiones se han tomado a nivel nacional, se está trabajando para coordinar con la Alcaldía de Bogotá y los alcaldes municipales. “Estamos abiertos a cooperar y coordinar con las autoridades locales para implementar las medidas necesarias”, concluyó.