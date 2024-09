Nueva EPS suspenderá pagos adicionales a más de 140 IPS por incremento de cobros dudosos

Han pasado 5 meses desde que la Nueva EPS fue intervenida, y en medio de este proceso, el interventor halló un gran problema en cuanto a las facturas que radican los prestadores de servicios de salud, pues se habla de solicitudes de pago desbordadas, duplicación de las facturas y presión a la Nueva EPS para que realice el pago, o de lo contrario, existe el riesgo de no prestar la atención en salud. Caracol Radio conoció en exclusiva, que como consecuencia de este problema, se suspenderán los pagos adicionales a 144 IPS de todo el país.

El interventor de la Nueva EPS, el doctor Julio Alberto Rincón, señaló que encontraron un gran incremento en los cobros radicados por las IPS, y en los últimos meses han recibido cerca de 3 millones de facturas, las cuales no se sustentan contablemente y además pertenecen a años anteriores.

“Nosotros hemos recibido este año facturas del año 2022 hacia atrás, cobros que pueden sumar los $1.5 billones, entonces las autoridades administrativas es primero saber hasta dónde esas facturas son legítimas. Nuestros jueces han permitido que nos facturen cosas viejas y hay que aceptarlas, es cuestión de revisar el sistema y no tiene ninguna lógica. Nos toca a nosotros mirar si el paciente existía, si se le prestó el servicio y si no había sido facturado”

Además indicó que la facturación es desbordada, y posiblemente las ips podrían incurrir en la duplicación de las facturas para cobrar montos exagerados.

“Hay varios prestadores de servicios de salud que su facturación se desbordó, pasando de 125.000 millones a facturar 195.000 millones este año, de igual forma está el caso de un hospital que contactaba a la EPS, y cuyo factor de cada mes era de 27 millones de pesos y luego facturó cerca de 233 millones de pesos, con esto había presentado la misma factura con diferentes números, 9 veces.” Enfatizó.

También encontraron que algunos prestadores de servicios de salud, durante los últimos seis años se les pagó más que lo que facturaron, y tienen 308.000 millones de pesos que los prestadores deben a la Nueva EPS.

La nueva eps paga lo que está dispuesto en la cartera corriente para los servicios que se prestan cotidianamente, sin embargo , si dentro de los cobros actuales suman facturas antiguas,estas no se podrían justificar hasta indagar la veracidad de dichas radicaciones, pero a esto se suma otro inconveniente según el interventor:

“Esto lleva a que el prestador comience a presionar que si no le pago me cierra los servicios, entonces aumentan las PQRS, (…) yo me siento presionado por la red.”

Desde agosto de este año han hecho conciliaciones con 1.514 prestadores de servicios de salud, y Caracol Radio conoció que se suspenderán los pagos a más de 140 IPS en ciudades como Pasto, Bucaramanga, Tunja, Neiva, Medellín, Ibagué, Santa marta, Cartagena, Bogotá, por el incremento en los cobros, y esta medida preventiva se mantendrá hasta que se resuelvan los desacuerdos en las mesas de conciliación.

“Queremos llevar a las entidades de control, por ejemplo, si los cuidadores nuestros que pagamos con plata al sistema, están atendiendo personas vulnerables o simplemente se están convirtiendo en empleadas domésticas de cierta familias.” Concluyó el agente interventor.

Las PQR han descendido

Las cifras de PQR han descendido, se han estabilizado pero existen una gran cantidad de ellas todavía, y la preocupación cotidiana, es como lograr eliminarlas

Pedimos una cita al Consejo Superior de la Judicatura para tratar las tutelas y desacatos. Estamos preparando un plan de choque para atender eso, pues los colombianos sufren mucho y cuando llegan a tutela, un gran porcentaje, son tutelas que realmente tienen razón (...) estamos buscando como una red alterna para atender todo eso, es una deuda que tenemos nosotros con los afiliados.