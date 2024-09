La Defensoría del Pueblo le pedirá al Gobierno Nacional hacer parte de los procesos de paz

Bogotá

En su primera declaración a los medios de comunicación, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, trazó su línea de trabajo, con una mirada en los territorios en la que a través de sus 42 oficinas regionales buscarán ser los garantes de los derechos humanos.

La Defensora Del Pueblo, Iris Marín, asegura que ha identificado unas crisis graves de derechos humanos que buscará atender con prioridad.

“La primera es la crisis de violencia y discriminación contra las mujeres, 640 feminicidios entre mayo del año pasado y mayo de este año, es una cifra alarmante y creo que es indicativa de que esto es una violencia extrema que tenemos que combatir. En segundo lugar, está todo el tema del conflicto armado, la persistencia de la violencia por criminalidad organizada en los diferentes territorios del país. También tenemos el tema de cambio climático, desplazamiento ambiental, todo el tema que afecta mucho a las comunidades y a los territorios. El otro tema es el derecho al buen futuro de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Nos enfocaremos en el tema del penitenciario y carcelario, los centros penitenciarios y los centros de detención transitoria siguen siendo centros de tortura. También focalizaré el trabajo en la atención a las víctimas”.

Desde la Defensoría le pedirán al Gobierno Nacional que le permita hacer parte de los procesos de paz desde una mirada humanitaria, ya que la entidad tiene una información además de fuente territorial muy amplia, muy completa, muy actualizada.

“La idea es que esa información no sea solo fuente de denuncia, digamos en los micrófonos, en los medios de comunicación, sino fuente de acción. Entonces yo quiero trabajar en los territorios, con los alcaldes, con los gobernadores, alcaldesas, gobernadoras, para tomar medidas concretas y en lo que tiene que ver, con las mesas de diálogo, negociación, sometimiento, acercamientos, todas las modalidades. Poder ir con nuestro chaleco humanitario, no a favorecer a una parte u otra en la mesa de negociación, sino a dar una información actualizada, pertinente, que permita, ojalá, adoptar medidas humanitarias y de protección de la población civil”.

Otro tema en el que se buscará un cambio es con las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, las cuales de ahora en adelante buscarán priorizar los riesgos con un ejercicio más estratégico que puede ser reducir el número de recomendaciones para que exista realmente una respuesta eficaz del Estado colombiano y no se quede en el papel la alerta emitida.

“La idea es realmente identificar cuáles son los ejes centrales que puedan movilizar cambios que permitan disminuir el riesgo en los territorios y las regiones. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que las alertas tempranas no son un instrumento, digo yo, principalmente de denuncia, son un instrumento de trabajo. Entonces, yo no quiero como estar sacando alertas tempranas, llamar a una rueda de prensa y decir todo está muy mal y me devuelvo y no hice nada. Quiero trabajar de la mano de las alcaldías, de las gobernaciones, del gobierno nacional en dinamizar el cumplimiento de las recomendaciones más estratégicas”.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, centrará su labor en la independencia, en estar en los territorios y en escuchar y trabajar con todos los sectores sociales y políticos del país.