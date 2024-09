Isabella Carriazo presenta ‘La Mia Nostalgia’: exposición de arte que llega a la Aduana

El arte es un manifiesto completo de expresiones, sentimientos y emociones que pueden terminar impregnadas en diferentes tipos de obras. Ante esta realidad, Isabella Carriazo, una artista plástica barranquillera, ha elaborado un mundo propio, donde su conexión con el arte trazó el sendero de su vida y escribió múltiples capítulos de una historia completamente única.

“Desde una edad temprana, el arte se erigió como un aliado en mi viaje personal desafiando incluso las barreras del autismo, como mi madre atestigua con cariño. Pero, durante mis 20′s un gesto aparentemente simple como la pintura de unos zapatos usados para mi amado hermano, se convirtió en el catalizador de mi vocación artística”, apunta Isabella en el manifiesto de su primera exposición de arte: ‘La Mia Nostalgia’.

‘La Mia Nostalgia’ será una exposición con 12 obras de técnica mixta (collage + óleo), que tendrá lugar en la Aduana Piano Bar, ubicado en la calle 40 #36 – 140, desde el miércoles 11 de septiembre a las 6 de la tarde. La obra nace de la experiencia de la artista y explora temas como la nostalgia, la historia, el género y la sátira.

Sobre su trabajo artístico

“Mi trabajo artístico se sumerge en un contraste provocador entre la historia, la ironía y sátira. Es por ello por lo que forjo narrativas visuales que despliegan una vitalidad desafiante. Desde mi regreso de Florencia, me enfoqué en darle vida a mi trabajo, manifestando mi estilo a través de un lente Neo-Pop contemporáneo. Reintroduje la técnica del collage, utilizando periódicos antiguos recolectados durante mis viajes por Italia como telón de fondo, evocando una sensación de nostalgia”, afirma Isabella.

Los periódicos fueron recolectados por la artista barranquillera durante sus viajes en Florencia, Italia. Algunos son diarios del año 1950, que evocan la sensación de nostalgia desde una perspectiva única y dan como resultado el nombre de ‘La Mia Nostalgia’ a su primera muestra artística.

“Me gusta explorar el tema de la nostalgia, ya que estos periódicos no correspondieron a mi tiempo y me gusta pensar que la sensación de nostalgia no solo se siente al vivir las experiencias, sino también en los objetos que eso evoca”, menciona Isabella.

Isabella también es la mente creativa detrás de ‘Free Hands’, su exitoso emprendimiento donde da vida a los zapatos con su arte y plasma en ellos los deseos de su público. Aquella experiencia relacionada a un anhelo de su hermano terminó por convertirse en un universo con más de 2000 ejemplares de zapatos pintados alrededor del mundo.

Un momento entre su vida y el arte

“En 2021 tuve una experiencia muy bonita relacionada al arte, ya que fui diagnosticada de vitíligo. Esto representó un cambio muy brusco en mi vida; sin embargo, terminé por aceptarlo como una demostración y una manifestación de arte en mi piel y mi rostro”, comenta la artista que transformó el entendimiento de su diagnóstico y lo relacionó directamente con uno de los apartados más significativos de su vida.

“Yo estoy hecha de arte, y así el arte sigue salvando mi vida una y otra vez” concluye Isabella Carriazo.