Avianca anuncia nueva ruta directa entre Medellín y San Salvador

Imagen de referencia. Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Avianca informó el lanzamiento de una nueva ruta directa entre Medellín y San Salvador, la cual comenzará a operar el 27 de octubre de 2024. La ruta tendrá siete frecuencias semanales, ofreciendo una mayor conectividad entre Antioquia y Centroamérica.

La aerolínea utilizará aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, lo que permitirá ofrecer más de 2.500 sillas semanales entre ambas ciudades. Los vuelos desde Medellín hacia San Salvador saldrán a las 3:20 a.m. y llegarán a las 5:00 a.m., mientras que el retorno desde San Salvador será a las 10:10 p.m., aterrizando en Medellín a la 1:55 a.m.

Con esta nueva operación, Avianca completa siete nuevas rutas desde Medellín en 2024, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad internacional de la ciudad y la región de Antioquia. Los tiquetes están disponibles para la compra desde hoy en avianca.com, la aplicación móvil, puntos de venta físicos y agencias de viajes.