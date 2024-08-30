El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Preparan multitudinaria protesta musical en Santander por el origen del tiple

Nadie puede poner en duda que el tiple es antioqueño.

Su huella cultural se extiende por Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda. Y es fundador de pueblos con la ruana y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña.

Pero cuidado, el tiple es paisa, pero no es solo paisa.

El tiple enseña a nacer, vivir, morir amando el Magdalena en el Tolima y en el Huila.

Canta nostálgico en Boyacá pidiéndole a la niña de su amor que venga en la Guabina chiquinquireña: “Por ti, mi única ilusión, la calma perdí tengo enfermó el corazón”.

Puntea las “Cuatro preguntas” del maestro Pedro Morales Pino en Cartago, en el Valle del Cauca:

“Si ahora, en no ser te empeñas

culpable como pareces,

si él te odia y tú le desdeñas

por qué, por qué tantas veces

os vi entenderos por señas”

Celebró el tiple, junto a la zampoña, la rebeldía del general indígena y realista Agustín Agualongo y de las mujeres que lo acompañaron en Nariño:

“Guay que sí, guay que no,

La Guaneña me engañó

Por un peso y cuatro riales

Con tal que la quiera yo”

Es evocado el tiple en la poesía de Orlando “el Cholo” Valderrama que en su muy llanero Quitarresuellos #2, donde el mismo tiple es llamado “guitarro”: “El lunes estuve de luto con un guitarro en la mano y el martes a buscar otra porque solo no me amaño”.

El tiple es también muy bogotano y junto con la bandola está en “La Gata Golosa” y “Los cucaracheros”:

“El que en Bogotá no ha ido

con su novia a Monserrate,

no sabe lo que es canela

ni tamal con chocolate”

De acuerdo con la historiadora Pilar Moreno de Ángel, el primer tiplista que dejo oír su dulce música en lo que hoy es la ciudad de Bogotá, fue el general Francisco de Paula Santander.

Cuando el ejército patriota entró a Santafé, después de triunfar en la batalla del Puente de Boyacá, Simón Bolívar blandía la espada victoriosa mientras el general Santander cabalgaba tocando tiple por la calle real, hoy llamada carrera séptima.

Doña Pilar documenta además que la tonada favorita del hombre de las leyes era “El Aguacerito”.

Y justamente en el departamento que debe su nombre a Francisco de Paula Santander, hay molestia en estos días.

En Bucaramanga aseguran que un grupo de antioqueños acudió al Ministerio de Cultura para registrar al tiple, que es de todos, como un bien inmaterial de la Nación, aporte de Antioquia.

El vocero de la cordial, y muy justificada indignación, es el talentoso fotógrafo y desde luego virtuoso tiplista Pedro Nel Martínez, por cierto hijo del maestro del mismo nombre quien ha sido tal vez el más destacado interprete de tiple contemporáneo.

El maestro Pedro Nel Martínez habló para El Reporte Coronell y nos demostró con música que el tiple es de todos los colombianos. El 7 de septiembre es la cita de los tiplistas en Bucaramanga.

Este viernes fue para la música, el lunes volvemos con la letra.