Contratista denunció que Fredy Anaya usó dinero público para campaña electoral

Bucaramanga

No paran los escándalos relacionados con el ex contralor de Santander y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Fredy Anaya, por presuntamente utilizar recursos públicos para su campaña electoral, en las últimas horas el medio Desigual entrevistó a Jaime Cepeda, dueño de la empresa Instalamos Aliados S.A.S. por medio de la cual se habrían firmado varios contratos para beneficio de Anaya y se refirió a cómo apoyó su campaña.

“Siento que fui instrumento o parte de un entramado en el cual yo quedé perjudicado y a raíz de eso no tuve otra salida que salir de mi ciudad, nosotros con Fredy Anaya convenimos la ejecución de tres contratos, el primero en el cual se desarrollaron unas jornadas de socialización; el segundo contrato que también tiene mi firma y el tercero que se desarrolló con Empas y que también tiene mi firma”, aseguró Cepeda.

Además, enfatizó Jaime Cepeda que estos contratos fueron utilizados para favorecer los intereses de Fredy Anaya, “en eso no hay ningún tipo de discusión” y agregó que la asignación de los contratos lo deberá investigar la autoridad competente.

“En mi empresa yo solo me desarrollaba en el sector privado, Fredy Anaya sabiendo eso y conociendo mi trayectoria, me contacta para que por medio de él pudiera yo acceder a este tipo de contratos, yo en Empas me relacionaba únicamente con personas que trabajaban con él, esa empresa parece particular de Fredy, allá se hace lo que él dice”, agregó Cepeda.

Añade que el objeto de estos contratos se hicieron a la medida de lo que podía cumplir su empresa y de hecho, según cuenta Cepeda en la entrevista el primer contrato con el que se vio beneficiado fue durante la campaña al Congreso de la República de Nubia López, esposa de Fredy Anaya, para que se pudieran pagar las avanzadas de esta campaña. Los otros dos contratos se utilizaron para la ejecución de un plan de medios.

Fredy Anaya rompió su silencio y a través de mensajes en redes sociales se refirió a esta entrevista y a los contratos mencionados y aseguró que espera que sea en los estrados judiciales que resuelva esta situación pero añade que “yo quiero que me lo demuestren, yo también esto colocando las denuncias penales, dijeron que Fredy Anaya se robó la plata”.

También dijo que no va a huir de la ciudad porque él no le debe nada a la justicia y que espera que esta situación se pueda esclarecer lo antes posible.