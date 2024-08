Masiva reunión planean los manifestantes de Oiba por incumplimiento de Invias

Bucaramanga

Se cumple una semana desde que manifestantes levantaron la talanquera del Peaje de Oiba como signo de protesta por el incumplimiento de los acuerdos entre los habitantes de la zona e Invías. A pesar de que en el último mes se han reunido cinco veces y ya se había llegado a unos acuerdos, la comunidad manifiesta que no han cumplido nada de lo pactado.

¿Qué exige la comunidad?

En primer lugar que se arreglen los puntos críticos de la carretera, la vía está llena de huecos. También solicitan a Invías que la plata que se recoge de ese peaje sea utilizada para arreglar la malla vial que comunica Bucaramanga con Bogotá y no se use en arreglar otras mallas viales de diferentes partes del país. Además, hace una semana la Secretaría de Infraestructura de Santander, confirmó que Invías no había enviado maquinaria amarilla (uno de los acuerdos) a la zona porque estaba en mantenimiento.

Los municipios de Boyacá y Santander se están viendo afectados.

Debido a los incumplimientos, habitantes de Oiba convocaron a una reunión masiva con los municipios de Suaita, Santana, Chitaraque, Socorro, Gámbita, Guapota y Guadalupe. La cita es el miércoles 14 de agosto a la 1:00 P.M. en el Peaje de Oiba.

#ATENTOS | Comunidades que completan una semana con una manifestación pacífica en el peaje de Oiba, anuncian masiva reunión para mañana miércoles 14 de agosto.



👉Fueron convocados más de 8 municipios de la región. pic.twitter.com/pYVtgeFepQ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 13, 2024

“Hacemos un llamado a esa comunidad que aún no se ha querido sumar y que estigmatizan este proceso diciendo que tal vez se está cobrando el peaje como particulares y que tal vez están beneficiando algunos. Los invitamos a que se sumen y se den cuenta de que aparte de que la causa es justa, se necesita que apoyen, no podemos seguir siendo esa parte santandereana que espera relajada en la casa, que los demás hagan algo por ellos. Es desestimulante para los que tomamos la vocería acá acarreando señalamientos y acarreando posibles sanciones que no van a venir porque las vamos a pedir firmadas en las actas con los miembros representantes de las instituciones, que nos respeten nuestro derecho y a todo el que se quiera sumar, le será respetado el derecho a manifestarse dignamente y en paz por una necesidad que nos compete a todos”. Dijo Efrén Niño, vocero de la comunidad.

Cabe aclarar que sí están dando paso a los vehículos y no están permitiendo que se cobre el peaje.