Extraterrestres podrían existir, solo que se esconden: esta es la teoría del bosque oscuro

Fue en el año de 1950 cuando el reconocido físico italiano, Enrico Fermi, conocido por haber desarrollado el primer reactor nuclear y sus contribuciones a la física cuántica, publicó una de sus teorías más famosas y controversiales, la paradoja que lleva por nombre su apellido, hipótesis que se dio gracias a una conversación en la que participaron científicos de renombre como Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, cuando salió a colación el tema de la vida extraterrestre.

Lo que se planteó inicialmente sobre esto, fue que el universo tiene más de cien mil millones de estrellas, de las cuales muchas pueden ser similares al Sol e incluso mucho más antiguas que la misma Vía Láctea. De esta manera, algunas de estas estrellas colosales podrían albergar sistemas de planetas orbitando a su alrededor y teniendo en cuenta que se están hablando de millones de posibilidades, no es descabellado pensar que sí puede haber vida más allá de la Tierra.

No obstante, la pregunta que se planteó en su momento fue por qué no se ha tenido hasta el momento alguna prueba consistente sobre la existencia de vida más allá del planeta Tierra si el cosmos tiene más de 14 mil millones de años.

¿Los extraterrestres se estarían escondiendo de nosotros?

Aunque existen miles de suposiciones sobre esta duda, existe una que puede llegar a ser un tanto escalofriante, que es la teoría del bosque oscuro, una conjetura que explicaría por qué los seres humanos no han podido ver o tener pruebas sobre estas civilizaciones alienígenas.

Lo que dice esta hipótesis es que lo más probable es que estos extraterrestres no quieran ser vistos y por tal motivo se estén escondiendo. La razón planteada es que a diferencia del planeta Tierra, en donde se han transmitido señales de radio desde hace muchos años hacia la galaxia, estos extraterrestres llegaron a la conclusión que puede llegar a ser peligroso dejar conocer su ubicación, a lo que National Geographic denomina como vecinos potencialmente hostiles.

Sin embargo, aunque sí es posible que existan diversas inteligencias extraterrestres (ETI) y decidan ocultarse, es bastante improbable que todas tengan la misma opinión basada en el miedo a que se conozca su localización. “Ni siquiera vemos ese mismo comportamiento en las culturas de la Tierra”, afirmó Moiya McTier, astrofísica y escritora, en un artículo sobre el tema publicado en el portal web de National Geographic en español.

No obstante, aunque existan muchas posibilidades alrededor del tema de la vida más allá de la Tierra, para poder concluir algo de manera concreta lo primero que hay que hacer es lograr conseguir pruebas de la existencia de inteligencias extraterrestres. Puede que a lo mejor todo el mundo se esté escondiendo afuera por una amenaza mucho mayor, de la cual la humanidad no tenga conocimiento, pero también puede ser todo lo contrario.

Aunque la paradoja de Fermi abrió la discusión a uno de los temas más polémicos de la ciencia, como lo mencionó en algún momento el físico italiano, aún no se tiene la tecnología necesaria en cuestión de radiofrecuencia para llegar mucho más lejos de lo que se ha logrado hasta ahora.