Cemento País impulsa la conectividad y el desarrollo en el Circuito Vial del Norte

Cemento País reafirma su compromiso con el progreso y la infraestructura de calidad al aportar su experiencia y productos de alto desempeño al Circuito Vial del Norte, un proyecto estratégico que mejora la movilidad vehicular y fortalece la conectividad tanto para residentes como para turistas de la región.

La pavimentación de la vía que conecta el sector de Loma Fresca con el icónico cerro representa un avance clave para el desarrollo territorial, ya que no solo optimiza los tiempos de desplazamiento, sino que también reduce significativamente los riesgos durante la temporada de lluvias, garantizando una circulación más segura y eficiente para todos los usuarios de la vía.

“Para Cemento País es un honor aportar nuestra calidad a una obra de gran impacto para la región”, destacó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País. “Nuestro cemento está diseñado para responder a las más altas exigencias de la infraestructura vial, ofreciendo mayor resistencia, durabilidad y seguridad, elementos fundamentales para obras que transforman la vida de las comunidades”.

Con su participación en este proyecto, Cemento País consolida su papel como aliado del desarrollo regional, contribuyendo a la construcción de vías más seguras, modernas y sostenibles, que impulsan la economía local y elevan la calidad de vida de quienes transitan y habitan el norte de Cartagena y municipios aledaños.