VIEF, la nueva cara del rap, afro y R&B en Colombia lanza “Cleopatra”

VIEF recuerda que la primera vez que escuchó su voz grabada en un estudio fue un momento sorprendente; no podía creer que ese sonido era el suyo. El entusiasmo y el apoyo de las personas presentes le llenaron de motivación para seguir adelante.

El nombre de pila de esta bogotana es Valentina Fernández. Aunque nació en la fría, vive orgullosa de sus raíces de la Costa Caribe colombiana. Es poseedora de una bella tez morena y una imponente cabellera crespa, a metros se distingue su estilo espectacular y apabullante.

Desde los cinco años empezó a cantar al ritmo de sus ídolos, íconos de la música como Michael Jackson, Alicia Keys, Lauryn Hill, Beyoncé y Rihanna.

VIEF no oculta que uno de sus mayores sueños es hacer que su mamá, Yolima, se sienta orgullosa. Ella fue quien confió en la artista desde el principio y reconoció su verdadero potencial desde que era una niña.

Su infancia estuvo inundada por arte, VIEF relata que pasaba sus días entre el baile y la música, participando en cursos de modelaje, desfiles y sesiones fotográficas. A medida que crecía, comenzó a explorar su voz, conociendo personas que apreciaban su talento y tenían estudios caseros donde podía grabar.

Tras una pausa de dos años debido a una pérdida personal que transformó su vida, VIEF encontró en el dolor una fuente de inspiración y sanación, lo que le permitió reanudar su pasión por la música.

Ahora llega renovada, el 9 de agosto, la cantante y compositora lanzó su primer sencillo, ‘Cleopatra’, como adelanto de su álbum debut ‘OLYMPUS’. Con una voz distintiva y un estilo que honra sus raíces costeñas, VIEF se perfila como una de las nuevas exponentes del Rap, Afro, R&B y Trap en Colombia.

Producida por Alka Produce, ‘Cleopatra’ es una canción que, según VIEF, refleja poder, autoafirmación y representa que, a pesar de los obstáculos, se debe mantener la confianza y trabajar duro para que los sueños se hagan realidad. La cantante habló con Caracol Radio sobre este lanzamiento y todo lo que se puede esperar de su proyecto musical.

- ¿Cómo han influido sus raíces costeñas y su familia en su enfoque musical y en el mensaje de su música?

Mi familia es fundamental para todo en mi vida, ellos son la razón de hacer lo que hago, quiero que se sientan orgullosos de mí siempre. En cuanto a mis raíces costeñas, creo que es lo que me hace ser, el sabor, el flow, el swing, se lo debo a mi madre y a mi padre, soy afortunada de contar con la sangre costeña.

- Para aquellas personas que no estén familiarizadas con su proyecto musical, ¿De qué manera podrían conocerlo y conocerla más como artista?

Pueden visitar mis redes sociales, mi canal de YouTube o plataformas digitales, las personas que me siguen saben que soy muy familiar, íntima con mis publicaciones, procuro cuidar que todo lo que muestro en redes tenga un porqué y un para qué. Mi mundo seguro es un mundo que muchas otras personas viven, un mundo familiar y lleno de sueños por cumplir.

- Ha mencionado que este primer sencillo transmite un mensaje de empoderamiento y confianza. ¿Cómo ha influido su evolución personal y profesional desde sus inicios en los colectivos musicales hasta su trabajo con Alka Produce, en la forma en que se expresa en su música?

Ha sido un gran cambio, desde el tener mayor confianza al momento de mostrar mis letras, de exponer un poco más la intimidad de mis sentimientos para que muchas otras personas escuchen y se conecten, soy una persona madura y con convicción de lograrlo.

Además de la evolución musical, trabajar con Alka y tener la posibilidad de tener músicos en vivo grabando para una instrumental tuya, hacer arreglos, estar en estudios profesionales, es un gran paso para mí como artista.

- Usted tiene algunas producciones musicales en plataformas ¿Por qué define a ‘Cleopatra’ como su primer sencillo y por qué eligió esta canción para este relanzamiento de su proyecto?

Defino a Cleopatra como mi primer lanzamiento porque me siento cómoda y segura de lo que estoy creando en mi proyecto artístico. Todo lo que he escrito para ‘OLYMPUS’ es el resultado de experiencias de alegría extrema, pero también de tristeza profunda, ‘Cleopatra’ es la canción de empoderamiento que me permite ser yo y muestra lo que quiero que vean de mí. Con ‘Cleopatra’ comenzó un camino que espero llenar de éxitos para mi vida y la de los míos.

- Dado que ‘Cleopatra’ combina elementos latinos y urbanos, ¿Qué de esta canción va a estar presente en el resto del álbum y cómo se conecta con el equilibrio entre sus raíces costeñas y una visión musical moderna y global?

‘OLYMPUS’ como álbum es una obra que está enfocada en la visión musical moderna y global, vamos a pasar por diferentes géneros y ritmos que van a permitir que puedan ver mi versatilidad, algunos temas cargados de emociones fuertes y con flows potentes, ritmos afro que conectan con mis raíces, al mismo tiempo de ritmos urbanos que han conquistado grandes públicos alrededor del mundo. Espero que ‘OLYMPUS’ sea una gran sorpresa para todos ustedes, les puedo asegurar, que ninguna canción es igual o similar a la anterior. Cleopatra es única en el álbum, así como cada una de las canciones que estarán allí.

- Su música parece estar influenciada por grandes artistas como Michael Jackson, Alicia Keys y Beyoncé ¿Cómo incorpora las lecciones aprendidas de estos íconos en su propio estilo y en la creación de una identidad musical?

Me encantan estos artistas, desde muy niña siempre fui fan de sus puestas en escena, su forma de cantar, bailar, todo en general. Quiero llevar mi puesta en escena a ese nivel, donde pueda cantar, bailar, hacer cambios de vestuario y tener una gran puesta en escena que cautive públicos, que permitan ver el poder y el profesionalismo que le estamos poniendo a esta carrera musical.

- ¿Cómo planea enfrentar las posibles críticas o desafíos que podrían surgir a medida que su carrera continúa creciendo?

No lo sé, es algo en lo que no he pensado, no lo tenía en mi cabeza, ahora mismo ando tan enfocada en hacer las cosas bien que no me he dado el tiempo de pensar en qué pasaría si alguien lo critica o no le gusta, pero creo que a la final, el tema artístico y más el musical es un tema de gustos. Si llego a tener críticas espero que sean constructivas, si no son así, lo mejor es dejarlas pasar, y en cuanto a los desafíos, estoy lista para afrontarlos y seguir adelante.

- Frente al videoclip de ‘Cleopatra’ ¿Cómo piensa que la representación visual de sus canciones puede influir en la percepción del público sobre su música y qué buscó mostrar específicamente con esta propuesta audiovisual?

‘Cleopatra’ fue concebida desde el empoderamiento que sentí al momento de escribirla, eso era lo que queríamos mostrar en el video, una VIEF empoderada, pero mostrando mis raíces costeñas, coloridas, urbanas, tuvimos 3 outfits que me permitieron sentir que representaba algunas partes de mí, de cómo me siento, quería verme feliz, alegre, con colores vibrantes y logramos conectar esa esencia en el video.

Espero que los espectadores, conecten con ‘Cleopatra’ y sientan el sabor latino que quisimos poner en el video, que lo vean, lo escuchen y lo sientan propio.

- ¿Qué aspectos del proceso de colaboración con Alka Produce han influido más en su desarrollo como artista, y cómo describiría la dinámica de trabajo que tienen juntos?

Es una química que tenemos al entrar al estudio, él con toda su experiencia me ha ayudado a estructurar mejor las letras de mis canciones, a tener una narrativa y comunicar mejor mis emociones. Además de la musicalización, de aportar la dirección de los músicos en vivo, el sonido de su producción es único, creo que hemos llegado a crear música muy profesional.

- Mirando hacia el futuro, ¿qué aspectos de su música o de su carrera le gustaría explorar o expandir que aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo?

Estoy comenzando a preparar mis shows en vivo, estamos ensayando, ya tengo una DJ, y pronto les comentaremos de nuestro primer show, pero realmente ahí es donde quiero explorar mucho, como te decía, quiero poder cantar y bailar al tiempo, hacer coreografías, tener cambios de vestuario, creo que eso es lo que me gustaría comenzar a explorar ahora mismo que ya tenemos a ‘OLYMPUS’ listo para que todos lo escuchen.

- En términos de sus sueños y aspiraciones a largo plazo, ¿qué es lo que más anhela lograr en su carrera musical?

Quiero llenar tres estadios Bernabéu, jajajaja. Espero que no sea tan largo ese plazo para cumplirlo, pero realmente como todos los artistas soñamos con vivir de lo que amamos; que en mi caso es cantar, y darle un bienestar a mi familia. Espero que no tengan que preocuparse por nada, devolverle a mi papá todo lo que me ha brindado, nunca hemos sido de lujos, ni comodidades, pero yo se los quiero dar todos a él.

- ¿Qué tres canciones de otros artistas no pueden faltar en una playlist de VIEF y por qué?

Tres canciones que no me pueden faltar en mi playlist serían: Wanna Be Startin’ Somethin’ de Michael Jackson, la escucho casi a diario, me llena de mucha energía, me hace bailar, me motiva muchísimo; ‘The Show Must Go On’ de Queen, me hace sentir poderosa, de hecho escuché esa canción antes de escribir ‘Cleopatra’ y hago referencia a ella en la letra; y ‘Gravel Pit’ de Wu-Tang Clan, sin duda no me puede faltar, esta canción me hace sentir como ninja, me recarga de poder y me hace querer escribir las canciones más raperas posibles jajaja ¡Wu-Tang forever!