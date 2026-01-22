Gobierno responde a aranceles de Ecuador y anuncia acciones legales para defender el comercio colombiano. Getty Images

La determinación fue confirmada por el Ejecutivo, que señaló que el anuncio del gobierno ecuatoriano resulta contradictorio con los diálogos que venían sosteniendo ambos países en materia de seguridad fronteriza, y que abre un nuevo frente de tensión comercial en un momento de alta sensibilidad económica regional.

¿Cuáles serían las acciones legales tras aranceles del 30 % anunciados por Ecuador?

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que Colombia cuenta con instrumentos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para garantizar condiciones de reciprocidad y proteger los intereses del país frente a decisiones unilaterales que alteren el equilibrio comercial.

Entre esas herramientas se encuentran los denominados aranceles inteligentes, un mecanismo que permite responder de manera proporcional y técnica cuando se presentan distorsiones en el comercio exterior. Según indicó la ministra, estas medidas se aplicarían solo si resulta necesario, privilegiando siempre el diálogo entre los gobiernos.

Plan Nacional de Desarrollo y la Comunidad Andina

La ministra afirmó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador se rige por los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN), que establecen la libre circulación de productos entre los países miembros y contemplan mecanismos formales de solución de controversias.

En ese orden de ideas, Colombia podría acudir al mecanismo de solución de diferencias de la CAN para tramitar cualquier desacuerdo relacionado con la imposición de medidas arancelarias que afecten el comercio intrarregional.

Puesto que el Gobierno reiteró que los desacuerdos relacionados con comercio, seguridad o política exterior deben resolverse por la vía institucional y diplomática, evitando decisiones que trasladen los costos a los sectores productivos y a los consumidores.

Aranceles del 30% que ponen en riesgo un comercio bilateral superior a US$2.200 millones

Las cifras oficiales reflejan la importancia de la relación económica entre Colombia y Ecuador. Entre enero y octubre de 2025, el comercio bilateral —exportaciones más importaciones— alcanzó los US$2.209 millones, con un saldo a favor de Colombia de US$849 millones.

En ese mismo periodo, las exportaciones colombianas al mercado ecuatoriano sumaron US$1.529 millones, de las cuales el 72,3 % correspondió a bienes no minero-energéticos, lo que evidencia el peso de la industria y la manufactura colombiana en ese intercambio.

Por ende, en conclusión, esto haría que cualquier restricción arancelaria tenga un impacto directo sobre sectores con alto valor agregado, encadenamientos productivos y generación de empleo.

Los productos más expuestos si se llevan a cabo aranceles del 30% por Ecuador

Entre los principales productos que Colombia exporta a Ecuador se encuentran la energía eléctrica, los medicamentos, los insecticidas, los camiones y otros bienes industriales, todos ellos sensibles a incrementos arancelarios que pueden afectar precios, volúmenes de exportación y contratos vigentes.

De mantenerse la medida anunciada por Ecuador, estos sectores podrían enfrentar mayores costos de acceso al mercado vecino, con efectos sobre la competitividad de las empresas colombianas y sobre los precios finales para los consumidores ecuatorianos.