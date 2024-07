Andrés Ramírez, el Freestyler invidente que ha conquistado los escenarios de la Red Bull

Andrés Ramírez García, es un boyacense de 22 años conocido como “Visionario“en el mundo del Freestyle. En 2013 inició su carrera en el rap después de ser cantante, aunque su debut oficial, llegó en el 2016.

Abrirse un espacio en el mundo del freestyle no le ha sido fácil, sin embargo “Visionario” utiliza su amor y pasión por el rap como un medio para expresar sentimientos de los cuales no habla en su vida cotidiana. La vista para él no ha sido un limitante, Andrés Ramírez considera que es “no tener ruido visual” de ese modo disfruta mejor de la música.

Llevaba cuatro años postulándose a la Red Bull Batalla; competencia de Hip Hop Freestyle que inició en el año 2006 en Colombia; originada y patrocinada por Red Bull; Andrés cuenta “yo el año pasado estaba en mi teléfono escuchando la competencia”.

Este año, después de adicionar muchas veces, logró clasificar a la competencia y pasó a la final Nacional. Nelson Romero otro Freestyler colombiano fue su contrincante, y aunque no ganó sigue soñando con viajar a España para representar a Colombia.

Además del rap, Andrés Ramírez disfruta cantar baladas y música ranchera; demostrando que la única discapacidad que puede tener una persona es la mentalidad.