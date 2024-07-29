‘Exit polls’ y conteos rápidos le dan amplia ventaja al opositor Edmundo González

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La victoria en Venezuela del gobernante Nicolás Maduro no convence a sus contradictores en la carrera ni a la comunidad internacional.

Hay buenas razones para el escepticismo y están basadas en la estadística. Ayer, poco después de las 4:30 de la tarde, se conoció un ‘exit poll’, una encuesta realizada a votantes a la salida de las urnas, que mostraba una amplísima ventaja del opositor Edmundo González sobre el gobernante Nicolás Maduro.

La publicación de ‘exit polls’ está prohibida en Venezuela durante la celebración de los comicios, pero no su realización.

El estudio fue efectuado por Edison Research, una prestigiosa firma de investigación, y divulgado inicialmente en Estados Unidos (no en Venezuela) antes del cierre de las elecciones.

De acuerdo con ese ‘exit poll’, Edmundo González obtuvo el 65 por ciento de la votación, más del doble del gobernante Nicolás Maduro quien, de acuerdo con el estudio, llegó al 31 por ciento.

Edison Research también señala que González ganó en todos los demográficos:

El 64 por ciento de los hombres votó por el opositor y 31 por ciento por Maduro

El 65 por ciento de las mujeres escogió a González y el 30 a Maduro.

Entre los votantes más jóvenes de 18 a 29 años, el 74 por ciento eligió a González y solo el 21 por ciento a Maduro.

El opositor, de acuerdo con ese estudio, ganó en las ciudades, en las zonas suburbanas y en las rurales.

El vicepresidente ejecutivo de Edison, Rob Farbman, citado en las conclusiones del estudio que ustedes pueden ver a continuación, aseguró que Maduro “también está por debajo de dos dígitos entre lo que había sido el electorado fuere del PSUV: votantes mayores de 60 años y votantes rurales”.

Una hora después de que se divulgara ese estudio, conocí tres conteos rápidos que también le dan amplia ventaja a Edmundo González.

El primero de ellos establecía que González obtuvo 8.488.530 votos y Nicolás Maduro logró 3.933.113 votos. Es decir, una ventaja de más de cuatro millones y medio de votos.

Los otros dos conteos rápidos entregaban resultados porcentuales similares. Mientras estos resultados volaban de mano en mano y a través de las redes sociales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela guardaba silencio.

Solo después de la medianoche, Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció el primer boletín que, según él, agrupa el 80 por ciento de los votos y de acuerdo con sus palabras marcaba una tendencia “contundente e irreversible” que le da seis años más en el poder a Maduro.

El súbito boletín número uno que agrupa el 80 por ciento de la votación no resulta creíble por la abierta contradicción con los estudios conocidos.

Varios gobiernos, incluyendo los de Chile y Brasil, están pidiendo un reconteo serio y auditado.