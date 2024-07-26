Los mejores 100 lugares para visitar en el mundo, según Time: hay varios en Latinoamérica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los mejores 100 lugares en el mundo para visitar, según Time: ¿está Colombia en la lista?

La revista TIME reveló su lista de los 100 mejores lugares de todo el mundo para visitar, la cual corresponde a 2024, entre los elegidos hay varios destinos que llaman la atención.

De acuerdo con la revista, entre los lugares escogidos se incluye el arte y diseño de Aranya, China; el safari en bicicleta guiado de Natural Selection en Botsuana; el Desierto Blanco de la Antártida; las Tierras Culturales de Maui, en Hawái; Kamba, en la República del Congo, y la Modern Elden Academy en Nuevo México.

¿Cómo escogen a los 100 mejores lugares del mundo para visitar en 2024?

Para este listado, la revista Time solicitó nominaciones de lugares como hoteles, cruceros, restaurantes, atracciones, museos, parques y a su red internacional de corresponsables y colaboradores.

Cabe señalar que para el listado de 2023, se incluían 50 ciudades, sin embargo, para este año se exploró aún más, de manera detallada, los establecimientos y lugares que se destacan en su campo y en el mundo.

¿Colombia está en la lista?

Lastimosamente el país de la belleza no está destacado dentro del listado de la Revista Time, sin embargo, hay algunos lugares en América Latina que fueron mencionados como México, Chile, Brasil y Argentina.

Estos son los 100 destinos más extraordinarios para visitar en 2024:

Los mejores lugares para quedarse

1. Academia de ancianos moderna: Santa Fe, Nuevo México.

2. Desierto blanco: Antártida.

3. Angama Amboseli: santuario de Kimana, Kenia.

4. Bambú Indah: Ubud, Indonesia.

5. Hotel Vermelho: Melides, Portugal.

6. Rancho del sol: Tiroteo en Coopers, Australia.

7. Nuestras Habitas Ras Abrouq: Dukhan, Qatar.

8. Base de las Tierras Altas: Kerlingarfjoll, Islandia.

9. Campamento Snow Peak Long Beach: Península de Long Beach, Washington.

10. Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel: Amalfi, Italia.

11. Expreso oriental y oriental de Belmond: Malasia.

12. Sinchi Wayra: Parque Nacional Yasuní, Ecuador.

13. Boca de Agua: Bacalar, México.

14. Restaurante de carretera Kantishna: Parque Nacional Denali, Alaska.

15. Resort Four Seasons en Koh Samui: Koh Samui, Tailandia.

16. Campamentos en la naturaleza de Burhan: Bardiya, Nepal.

17. El Gran Mazarino: París.

18. Casa de playa Silversands: San Jorge, Granada.

19. Dunas de Formentera: Formentera, España.

20. Dar Tantora: Al-Ula, Arabia Saudita.

21. Cortina d’Ampezzo: Las Dolomitas, Italia.

22. Havila Polaris y Havila Pollux: Noruega.

23. El camino de vuelta: Pigeon Forge, Tennessee.

24. Campamento Sangwa: Valle de Haa, Bután.

25. El Manchester: Lexington, Kentucky.

26. Raffles London en el OWO: Londres.

27. Bajo el lienzo del lago Powell: Grand Staircase: Gran Agua, Utah.

28. Calle Príncipes 100: Edimburgo.

29. Kwetu Nairobi: Nairobi.

30. Sendero de Höfe: Osttirol, Austria.

31. Safari guiado en bicicleta de Natural Selection: Delta del Okavango, Botsuana.

32. Fontainebleau: Las Vegas.

33. Posada Mina + Granja: Guerneville, California.

34. Casa Lucía: Buenos Aires.

35. Paseo Wukalina: Tasmania, Australia.

36. Destilería Melesin: Leskovík, Albania.

37. Club de potlatch: las Bahamas.

38. El Durgerdam: Durgerdam, Países Bajos.

39. Icono de los mares de Royal Caribbean.

40. Casa Caimán: Yupukari, Guyana.

41. Kutaisi comunal: Kutaisi, Georgia.

42. Hotel de la calle Warren: Nueva York.

43. Un Za’abeel: Dubái.

44. Casa Bowie, Colección Auberge Resorts: Fuerte Worth.

45. Retiro junto al lago en el monte Cook: Lago Pukaki, Nueva Zelanda.

46. Silvestre Nosara: Nosara, Costa Rica.

47. Reverberación de Hard Rock: Hamburgo.

48. Centro Ecuestre Mundial: Ocala, Florida.

49. La posada de Stonecliffe: Isla Mackinac, Michigan.

50. Omni Homestead Resort y piscinas de aguas termales: Warm Springs, Virginia.

Los mejores lugares para visitar

1. Tierras culturales de Maui: Lahaina, Hawái.

2. Experiencias en la selva tropical africana de Kamba: Parque Nacional Odzala-Kokoua, República del Congo.

3. Sendero de perlas: Muharraq, Bahréin.

4. Red de vehículos eléctricos de Australia Occidental: oeste de Australia.

5. Aviva Studios, sede de Factory International: Manchester, Inglaterra.

6. La nueva aldea de Gourna de Hassan Fathy: Luxor, Egipto.

7. Museo de las Artes Culinarias de Marruecos: Marrakech, Marruecos.

8. Mezquita Bab Al Salam: Mascate, Omán.

9. Casa Reet: Berlina.

10. Cooperativa de té Ivomo: Gisakura, Ruanda.

11. Barra Magritte: Bruselas.

12. Búfalo AKG: Búfalo, Nueva York.

13. Yum Cha: Santiago, Chile.

14. Museo Saka: Jimbaran, Indonesia.

15. El expreso de Diyarbakir: Pavo.

16. Iris: Fiordo de Hardanger, Noruega.

17. Florilegio de Grootbos: Gansbaai, Sudáfrica.

18. Buceo en Tutukaka: Tutukaka, Nueva Zelanda.

19. Estadio CPKC: Ciudad de Kansas, Mo.

20. VYN: Simrishamn, Suecia.

21. Artefacto: Kristiansand, Noruega.

22. Reserva natural de Sharaan: Arabia Saudita.

23. Chocolate Manam: Hyderabad, India.

24. Museo Internacional Afroamericano: Charleston, Carolina del Sur.

25. Reserva Provincial Iberá: Provincia de Corrientes, Argentina.

26. Baño turco Zeyrek Cinili: Estanbul.

27. Travesía alpina del Matterhorn: Suiza e Italia.

28. Aire CCCC: Singapur.

29. Termas de Caracalla: Roma.

30. Casa Magugu: Johannesburg.

31. Museo de Sanxingdui: Guanghan, China.

32. La madriguera del conejo: Norte de Kansas City, Mo.

33. Arriba: Himachal Pradesh, India.

34. Ruta de los Abastos: Región de O’Higgins, Chile.

35. Aranya: Beidaihe, China.

36. Distrito de la moda lenta de Hornsgatan: Estocolmo.

37. Plaza Cultural Agua Caliente: Palm Springs, California.

38. Museo de Soluciones: Bombay.

39. Fundación Olivia: Ciudad de México.

40. ¡Pute el t-awt!: Cacouna, Quebec.

41. Museo de Arte Digital Sin Fronteras teamLab: Tokio.

42. La casa Rabelais: Amboise, Francia.

43. Arrecife de arte EDP: Albufeira, Portugal.

44. Origen: Salvador, Brasil.

45. Portal de la ciencia del CERN: Meyrin, Suiza.

46. Museo de los judíos de la montaña: Pueblo Rojo, Azerbaiyán.

47. Aguas bravas de Montgomery: Montgomery, Alabama.

48. Vía Transilvánica: Rumania.

49. Jardines botánicos Marie Selby: Sarasota, Florida.

50. Casa de la Familia Abrahámica: Abu Dhabi.

51. El mejor lugar del mañana: Nueva Murabba.

