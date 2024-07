¿Cuántas veces a la semana se puede comer zanahoria? Expertos explican si es bueno o malo

La zanahoria es conocida por los beneficios que aporta a la vista, ya que contiene hidratos de carbono y un alto contenido de vitamina A, C y B6; pequeñas cantidades de minerales como hierro, yodo y potasio.

La Fundación Española de Nutrición señala que consumir una zanahoria podría cubrir hasta en un 89% el aporte de vitamina A que necesita el organismo en hombres de edad media y hasta en un 110% en el caso de mujeres.

Además, este alimento contiene una cantidad apreciable de hidratos de carbono y un alto contenido en fibra, tanto soluble como insoluble, la mencionada organización resalta lo siguiente:

“El más abundante es el β-caroteno (6.628 μg/100 g de porción comestible), al que algunos estudios han atribuido un papel preventivo frente a enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, cataratas y degeneración macular senil, dada su capacidad antioxidante y moduladora de la respuesta inmunitaria”, destacan desde la entidad.

También, José María Sánchez Óptico-Optometrista de Tecnoláser Clinic Vision resalta lo siguiente:

“La zanahoria no mejora la visión en el sentido que no vamos a ganar agudeza visual, la zanahoria es buena, ya que contiene betacaroteno y el sistema lo analiza y lo procesa para ser vitamina A y eso hace que mejore o preserve la salud ocular de nuestro ojo, pero hay que evitar falsos mitos, ya que esta no va a hacer que ganemos más visión”.

¿Cuántas veces a la semana se puede comer zanahoria?

Teniendo en cuenta todos sus beneficios y aportes nutricionales, comer zanahoria no es malo. El doctor Eric Berg, quiropráctico que se especializa en cetosis saludable y ayuno intermitente, recomienda comer una zanahoria al día, ya que pueden hacer mucho por la salud.

Estos son sus beneficios:

La fibra de las zanahorias puede ayudar a desintoxicar y equilibrar el estrógeno

Disminuyen la activación de procarcinógenos

Contienen antioxidantes

Son antiangiogénicos

Tienen propiedades anticoagulantes

Tienen propiedades que pueden ayudar a combatir el micoplasma

Pueden ayudar a reducir la inflamación intestinal

Son antitumorales

Son anticancerígenos

¿Cómo consumirla?

La especialista en diabetes Melissa Tejeida recomienda comer preferiblemente la zanahoria cruda. Si se aprovecha cocida, al vapor o hervida, expone que no recomienda que esté mucho tiempo expuesta al calor para que el índice glucémico no se incremente. Además, se debe consumir en su punto ideal. Evitarla cuando esté blanda, arrugada o con manchas, porque ahí ya no está para el consumo y su índice glucémico se pudo incrementar.

Además, vale resaltar al ser un alimento bajo en calorías y rico en fibra, son ideales para la pérdida de peso. La fibra ayuda a sentirse lleno por más tiempo, lo que puede ayudar a controlar los antojos y reducir el consumo de alimentos menos saludables.

¿Se debe tener precauciones?

Aproximadamente, son 4,74 gramos de azúcar por cada 100 gramos de zanahoria, por lo que, aunque es natural, las personas con diabetes o prediabetes, es importante consumirlas con moderación.