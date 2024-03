¿El jugo de zanahoria es bueno para mejorar la vista? Esto dicen los expertos

“Coma zanahoria que es buena para la vista”, es una de las frases más dichas por los padres para que sus hijos coman esta hortaliza. Y es que, tal como lo dice a Fundación Española de Nutrición, la zanahoria contiene una cantidad apreciable de hidratos de carbono, se destaca por su alto contenido de vitamina A, C y B6.

También contienen pequeñas cantidades de minerales como hierro, yodo y potasio, por lo que se le pueden atribuir varias ventajas, pero no es la única; también la naranja y la mandarina se destacan por tener carotenoides, pigmentos fundamentales para producir en el cuerpo vitamina A, la cual “ayuda al funcionamiento correcto de la retina”, según explican en sitio web experto Oftalvist.

La Fundación Española de Nutrición señala que consumir una zanahoria podría cubrir hasta en un 89% el aporte de vitamina A que necesita el organismo en hombres de edad media y hasta en un 110% en el caso de mujeres.

Pero no solo comer la zanahoria puede ser beneficioso, también el jugo de esta. Le contamos cuál es la forma correcta de prepararlo.

¿El jugo de zanahoria es bueno para mejorar la vista?

Cómo lo explican los expertos, esto no sería una bebida milagrosa, pero sí un complemento para mantener su salud visual. En países como Colombia, es popular encontrar la combinación de la zanahoria con la naranja, uno de los jugos preferidos, ya que aporta nutrientes y vitaminas importantes.

Desde el sitio especializado ‘Huerta Online’, destacan entre las propiedades del zumo de naranja y la zanahoria el alto poder “antioxidante, previniendo el envejecimiento celular, sus beneficios para el sistema inmunológico, el alto contenido en vitaminas C, A, B y G y en minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio”. No obstante, no se debe abusar de esta bebida.

“La zanahoria mejora la visión”: ¿mito o realidad?

Diferentes expertos en el tema coinciden con que es un mito. José María Sánchez Óptico-Optometrista de Tecnoláser Clinic Vision asegura lo siguiente:

“La zanahoria no mejora la visión en el sentido que no vamos a ganar agudeza visual, la zanahoria es buena, ya que contiene betacaroteno y el sistema lo analiza y lo procesa para ser vitamina A y eso hace que mejore o preserve la salud ocular de nuestro ojo, pero hay que evitar falsos mitos ya que esta no va a hacer que ganemos más visión”.

Otras mezclas populares

Aunque no hay un estudio que respalde que el jugo de zanahoria mejora la visión, otra mezcla popular, que se consume y que popularmente se escucha que tiene beneficios, es el de esta hortaliza con la soja.

Desde El País, mencionan que este jugo es idóneo para reducir la sensación de fatiga que, a menudo, se produce por los sobreesfuerzos en el trabajo o lugares oscuros. Para esta se utilizan tres zanahorias; ½ vaso de agua, que es el equivalente a 100 mililitros; y ¼ de cucharada de soja en polvo, que son 2,5 gramos.

Se pone a licuar la zanahoria y al final, cuando se sirva el vaso, se agrega la soja en polvo, se mezcla y se toma.