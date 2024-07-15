El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia hizo todo lo que pudo haber hecho: Hernán Peláez por final de Copa América

Este domingo 14 de julio se cerró el telón de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 que dejó a la Selección Colombia de Fútbol como subcampeona del certamen tras caer en la final contra la Selección Argentina por 1-0 en un juego que se debió ir al alargue luego de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

Al respecto, Hernán Peláez, periodista deportivo, analizó el juego de la ‘Tricolor’ en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo.

Peláez destacó: “nos quedaron faltando cinco para el peso, esa frase se usó durante muchos años. Yo sé que este es momento de duelo, nostalgia, de que quedamos segundos, y como dijo Bilardo: ‘del segundo para abajo todos son japonenses’”, dando a entender que el que gana es el que se lleva el mérito, comentó.

Explicó, además, que “terminó un proceso, el equipo hizo todo lo que pudo haber hecho, algunos jugadores no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, pero no es una crítica, sino una observación, nadie se sostiene en un rendimiento así”.

Ejemplificando con “Luis Díaz, que es jugador del Liverpool y viene de una carga de partidos considerable”.

“Messi, por ejemplo, gano títulos, pero no creo que esté en condiciones de jugar la Copa América siguiente”, resaltó.

Mientras que, por el lado de Colombia, “el grupo que salió a jugar la final debe tener más futuro”.

“El fútbol tiene eso de que en la siguiente oportunidad se puede revivir”, subrayó.

Así mismo, dijo que “nosotros tenemos la obligación de reconstruir, por lo menos, la parte espiritual de la selección y seguramente vamos a conseguir lo que queremos que es llegar al mundial”.

“El VAR se ha prestado para que se gradúen editores de cine para que muestren lo que quieran mostrar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: