Néstor Lorenzo: “Necesitamos ser la mejor Colombia para ganarle a la campeona”

Una rueda de prensa emotiva fue la que se vivió en la previa de la gran final de la Copa América entre Argentina y Colombia. El entrenador, Néstor Lorenzo, aseguró que sus dirigidos deben mostrar la mejor versión para ganarle a la campeona del mundo, así como dejó claro que le gustaría que los hinchas se acostumbraran a ver su selección disputando estas instancias y no tener que esperar tanto.

Desde un recuento de su carrera, recuerdos con José Pékerman y Lionel Scaloni, hasta hablar de su madre Luisa y la nota que ella brindó en Argentina. La fortaleza para reponerse de las adversidades, el show de medio tiempo que brindará Sharika y sobre otras muchas cosas, hizo referencia el seleccionador del combinado nacional.

¿James, el mejor de la Copa?: “James ha hecho una muy buena Copa América. Tenemos suerte que está bien, ha asumido el liderazgo del equipo y que el equipo lo ha apoyado, lo trae a este partido. Sin duda que es uno de los mejores de la Copa, no sé si el menor, pero ojalá mañana corone con una muy buena actuación”.

¿Argentina ha sido favorecida para llegar a la final?: “Hay aciertos y errores en todos los partidos, es una parte que se puede mejorar, pero de ninguna manera que hayan provocado el arribo de Argentina a la final. Fue justo ganador en los partidos. No estoy para evaluar a los árbitros porque no veo todo y no me detengo en los errores específicos. Yo confío en que el árbitro brasileño va a hacer un gran partido y que gane el que juegue mejor”.

Virtud reponerse a las virtudes: “Creo que el equipo sigue su proceso de crecimiento. Nos proponemos eso, superar un obstáculo significa crecer. Hemos tenido partidos con ese tipo de situaciones que nos hicieron reinventarnos y el equipo reaccionó. Estamos en buen momento, el equipo tiene margen de mejora y esperamos tener una gran actuación mañana y dar un gran paso adelante”.

Su opinión sobre el show de 25 minutos de Shakira: “Espero que lo disfruten, Shakira es una excelente artista. Cuando las reglas se cambian a priori es para los dos equipos, la cancha es mala para los dos, las reglas, minutos igual para los dos. No puedo decir si es bueno o malo, a quién favorece. Creo que debería ser los 15 minutos que corresponden al reglamento. Cuando salimos al minuto 16 nos han multado y ahora hay un espectáculo y podemos salir al 20 o 25 con la incidencia en el físico de los jugadores que se pueden enfriar. Uno sabe lo que cuestan esos minutos. Pero es para los dos, ya está, me enteré hoy que es así”.

Estado de Richard Ríos y si cambia en algo no ganar el título: “Ríos sigue evolucionando bien, está un poco mejor. Mañana vamos a decidir (…) Significa mucho en cuanto a la obtención de un logro, pero nada en el crecimiento y el camino al Mundial que era el objetivo. Cuando firmé, el objetivo era ir al Mundial. Después estamos en una final y sería hermoso coronar”.

Lo que espera de la final: “Son equipos que proponen, que quieren jugar. Argentina es peligroso, así no tenga la pelota. Son dos equipos bastante parecidos, Argentina con proceso más largo y nosotros con hambre”.

Enfrentar a Lionel Scaloni: “Es una situación muy particular. Me acuerdo haberlo ido a ver a West Ham y me invitó a comer a un restaurante colombiano. El otro día se lo recordé en el sorteo. José me mandó a verlo y él, que era un volante que podía jugar de lateral derecho, ese día jugó de lateral izquierdo y sacó el partido adelante. Le dije a José, ‘este juega de cualquier cosa, es inteligente, se adapta’. Estoy muy feliz por Mascherano, Aimar, Samuel y Ayala que está cerquita de él. Son excelentes personas y están llevando bien la cosa. A uno le la da satisfacción que les vaya bien, espero hasta hoy (risas)”.

Su madre Luisa: “87 años tiene mi madre Luisa. Tomábamos 3 colectivos para ir Lanús o a Argentinos Juniors y ella siempre en el banquito del club, en la cancha del fútbol 5. Es un icono en el barrio y no me dijo que le iban a hacer la nota. Tiene a todo el barrio llorando de emoción y a mí también. Así que agradecimiento eterno, pero ella fue a trabajar afuera para que yo fuera a jugar. Cada uno tiene una historia parecida y ojalá le demos una alegría a la Luisa”.

Mensaje a los colombianos: “No hay hincha más alegre y fanático. Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo, que no se haga esperar tanto. Estar arriba siempre, no es fácil. El grupo está bien, hay futuro. Ojalá que esto dure y que siga creciendo. Que festejen igual, pero que no se sorprenda tanto el llegar a una instancia así”.

La labor de un entrenador: “Yo siempre resalto la labor del jugador. Uno le baja una idea, pero no considero que sea tan trascendente. El mérito es de los jugadores y muy alto. Siempre ha sido así para mí. La prensa necesita ponerle un título a un colectivo y le ponen el del entrenador, pero podría llamarse la Colombia de Juanfer, de James o de cualquier otro jugador”.

¿Cómo ganarle a la campeona?: “Necesitamos ser la mejor versión de Colombia para ganarle al campeón de todo. Si no hubiéramos rendido no estaríamos acá Para ganarle a Argentina hay que tener la mejor versión de cada uno y multiplicarla”.

¿Por qué Colombia podría ganarle a Argentina?: “El porqué es porque no nos conformamos. El grupo está con hambre. Dije que hay que dar la mejor versión del equipo para ganarle a Argentina, pero estamos confiados de que lo podemos hacer”.

Recuerdos de Bilardo y Pékerman: “Es agradecimiento. Tuve muy buenos maestros desde el club Riachuelo con Osvaldo Zabala, luego en Argentinos (…) Después tuve a Bilardo, tuve grandes maestros. De cada uno recuerdo cosas, siempre me gustó aprender. A Bilardo lo tuve desde los 18 años, fueron 7 años de total aprendizaje día a día. Eran dos estilos un poco antagónicos, en Argentinos era el tiki tiki, la cantera del mundo. Bilardo fue un fútbol más táctico, así que me ayudó mucho ese antagonismo. Jugaba dos sistemas distintos, uno en el club y otro en la selección.