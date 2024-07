Lionel Scaloni: “Va a ser difícil la final, Colombia está en un gran nivel”

La Copa América está cerca de llegar a su cierre. Se aproxima el tiempo de la verdad con la disputa de la gran final del certamen, donde se enfrentarán los dos mejores seleccionados de la edición 2024. Argentina, que viene de eliminar a Canadá con un resultado cómodo de 2-0; mientras que Colombia, en una gran muestra de lucha y valentía, eliminó a Uruguay por la mínima diferencia.

Sin lugar a duda, a la definición del título llegan los dos mejores equipos de la competición y así lo demuestran los números. El equipo Tricolor fue el que más goles convirtió en su camino a la final, con 12, mientras que Argentina fue el que menos recibió, con apenas uno.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, entregó sus declaraciones en rueda de prensa, previo a la gran final del campeonato, inició hablando sobre los actos de violencia ocurridos en la semifinal entre Colombia y Uruguay.

“Me gustaría decir también algo respecto a los incidentes después del partido entre Uruguay y Colombia, en especial para que no se repita mañana. Tendría que ser una fiesta a la par de la alegría de poder ganar un título. Sería una alegría que pueda terminar bien. Nosotros tuvimos una situación parecida en el Maracaná, que teníamos a la familia en los tumultos, y es algo desesperante. Hay que mirar eso, sobre todo porque les pedimos a los jugadores que sean ejemplo, pero creo que ninguno actuaría de otra forma. No podemos estar pensando que pueda pasar algo”aseguró.

Argentina no es el mismo que en el mundial de Qatar 2022, no mostró el mismo fútbol, ni las individualidades que lo hicieron ser campeón del mundo, esto dijo sobre que ha cambiado en el equipo: “Ha cambiado la edad de los jugadores y después el reto el equipo, intenta hacer más o menos lo mismo. Con diferentes retos, hemos sabido cada partido, qué hacer. A nivel de juego, siempre intentamos hacer de la misma manera. El ADN es el mismo”, afirmó.

Sobre el rendimiento de James Rodríguez

“James es un gran jugador, es un placer verlo jugar. Néstor ha encontrado el funcionamiento mucho alrededor del él y para el fútbol es muy lindo. Es un gran jugador. Nosotros no nos enfocamos en jugadores sino en el equipo. Colombia es un buen equipo. Intentaremos ser dueños del partido, esa es la idea”.

Opinión de las duras declaraciones de Bielsa

“Yo lo dejé claro porque fuimos los primeros que jugamos y lo sigo pensando. En la segunda conferencia dije que ya estaba todo dicho porque no había forma de arreglarlo. Tuvimos el sorteo en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa. Me pareció bueno dejar de lado ese tema porque no era favorable para mi equipo, creímos que lo mejor era no hablar del tema porque podía sonar como excusa. Pero es evidente que estoy totalmente de acuerdo respecto a los campos”, aseguró.

¿Cómo cree que va a ser la final de la Copa América?

“Es una final y las finales cada una tiene sus matices, intentaremos jugarla e intentar ganarla desde el juego. Cualquier equipo que va a jugar a final sabe lo que está en juego. La manera no va a cambiar. El fútbol es tan lindo que uno puede plantear un partido, pensar por donde va a ir y después va por otro. Intentar sobreponerse. Tenemos una idea, queremos ser protagonistas, pero siempre hay un rival, en este caso va a ser difícil la final, Colombia que está en un gran nivel”.

“Nos preparamos de la mejor manera sabiendo la dificultad que tiene el partido, sabiendo lo bien que viene Colombia. Pero con la ilusión y confiados de que podamos hacer nuestro partido. Ser dominantes, hacer nuestro fútbol y luego ya veremos cómo se desarrolla el partido”, finalizó.