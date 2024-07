¿Técnico de São Paulo ninguneó a James Rodríguez? Así respondió cuando le preguntaron

James Rodríguez está teniendo una Copa América de ensueño, siendo el líder dentro y fuera de la cancha y uno de los principales responsables de que Colombia esté en la final del certamen, título que disputará con Argentina. El volante, quien cumple 33 años este 12 de julio, ha aportado seis goles y una asistencia, siendo el jugador que más incidencia de cara a la portería ha tenido en el torneo.

El cucuteño ha sido reconocido seis veces como el mejor jugador de la fecha, además de ser valorado como el futbolista más destacado de la fase de grupos de la competición. Ha estado en cinco de los seis equipos ideales que ha emitido la Conmebol y solo ha sido admirado por el mundo del fútbol, que le reconoce un resurgir en su nivel luego de varios años de poco brillo.

¿Zubeldía ninguneó a James?

En rueda de prensa posterior al partido en el que São Paulo cayó 2-1 ante Atlético Mineiro por la Liga de Brasil, al entrenador argentino, Luis Zubeldía le preguntaron por James Rodríguez y la Copa América que está teniendo, aunque con el club ha sido diferente. En principio, el técnico sonríe y dice: “Vamos a hablar de los que están. Siguiente pregunta”.

No obstante, cuando iba a preguntar otro periodista, decide referirse a James, diciendo: “Discúlpame. Creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento porque es jugador de São Paulo y porque... no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona. Colombia está haciendo un gran campeonato y me alegro porque los dos finalistas han desplegado un buen fútbol. Que gane el mejor”.

Zubeldía llegó a mediados de abril a dirigir al equipo Paulista y desde entonces, de los partidos en los que James estuvo a disposición, solo disputó 6 minutos, cuando decidió ingresarlo contra Palmeiras sobre los instantes finales. En total, con el equipo Tricolor ha jugado 22 compromisos, de los cuales 11 han sido como titular. Su aporte, hasta la fecha, es de 2 goles y cuatro asistencias.

El futbolista colombiano estaría barajando la posibilidad de, una vez terminada la Copa América, analizar posibles ofertas que le lleguen a la mesa para poder salir del São Paulo, club al que llegó en julio del 2023 y con el que tiene un contrato hasta mediados del 2025. El presidente de la institución, Julio Casares, aseguró que el futuro del volante se resolverá después del campeonato continental.