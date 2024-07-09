Postulación de Miranda a la Presidencia de la Cámara desató choques en Centro Esperanza

A tan solo 12 días de la instalación del tercer año del Congreso, el partido Alianza Verde ha dejado al descubierto sus diferencias internas en torno a la elección de la presidencia de la Cámara de Representantes, para un periodo clave en el que se han anunciado varios proyectos y reformas, e incluso la posible radicación de una ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

En medio de todo esto, las conversaciones dentro de la Alianza Verde y demás partidos de la que sería la Coalición Verde Centro Esperanza (Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno) no han llegado a buen puerto. Este 8 de julio, 11 de los 20 representantes de ese sector postularon a Katherine Miranda como candidata para presidir la plenaria de la Cámara.

Sin embargo, los otros nueve representantes manifiestan que esa no es una decisión oficial, de hecho, algunos han dicho que esa coalición ya no existe.

En todo caso, desde ya habría dos candidatos para presidir la plenaria: una será Miranda y los demás deberán escoger entre Jaime Raúl Salamanca, Wilmer Castellanos, Duvalier Sánchez, Martha Alfonso y Santiago Osorio.

En diálogo con La W, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, se mantuvo en que “no hay ninguna decisión tomada todavía. Estamos en medio de un proceso interno dentro del Partido Verde, buscando llegar a un acuerdo y establecer reglas claras”. Sánchez enfatizó que la postulación de Miranda, si bien no es ilegítima, no representa a toda la colectividad.

Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, quien firmó para postular a Miranda, la respaldó formalmente y dijo que la promueve para cambiar la imagen que habría dejado la presidencia de la Cámara durante la legislatura pasada, en la que el presidente fue el liberal Andrés Calle.

Según dijo, “la falta de debates de control político fue notoria” y sugirió que el sector que no respalda a Miranda no garantizaría “la independencia y la efectividad del Congreso”, que son esenciales para la “democracia del país, especialmente con un presidente que plantea una Asamblea Nacional Constituyente”.

Sobre el tema procedimental, señaló que la conformación de las mesas directivas se definió actuando en bancada como la Coalición Centro Esperanza (20 curules), de manera unificada, ya que la conformación de esas dignidades depende de la cantidad de escaños que tenga cada uno de esos grupos.

“Gracias a que actuamos como coalición en ese momento, le corresponde al Partido Verde, como integrante de la coalición, la presidencia de la Cámara. Entonces, yo sí consideraría muy injusto que nos utilicen para los votos a la hora de negociar las presidencias y las comisiones, y a la hora de definir la presidencia, básicamente, nos manden un memo diciéndonos a quién tenemos que apoyar”, dijo Pedraza.

Por su parte, Sánchez reiteró la necesidad de que haya transparencia en el proceso interno del partido, por lo menos en la elección del otro candidato. “El partido Verde aún está en el trámite de ponerse de acuerdo. Hay seis aspirantes, y estamos en una conversación sobre cómo llegar a un consenso sobre temas fundamentales”, afirmó.

La próxima semana será determinante para definir el rumbo de estas disputas y el liderazgo de la Cámara. “Esta semana, de una u otra manera, deben tomarse ya decisiones en ese sentido”, indicó Sánchez. Con el anuncio de una posible Asamblea Nacional Constituyente en el horizonte, las decisiones que se tomen serán cruciales.

Escuche el debate completo en La W: