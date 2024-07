¿En qué se diferencia el acetaminofén con cafeína del acetaminofén? Componentes

Los seres humanos experimentan, a lo largo de su vida, dolores físicos repentinos que pueden ser causa de diferentes situaciones de la cotidianidad o factores del ambiente; sin embargo, estos afectan a personas de todas las edades y en cualquier momento del día, por lo que resulta incómodo para realizar las actividades rutinarias, así como hay personas con afecciones crónicas que se deben tratar con medicamentos especializados.

En ese sentido, múltiples personas recurren a medicamentos de venta libre, es decir, que se pueden comprar sin una fórmula médica para tratar algunos dolores o afecciones comúnes como lo es el acetaminofén; no obstante, existen anagésicos más compuestos, como el acetaminofén con cafeína, pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos medicamentos?

Aquí le contamos todo lo que debe saber para que haga un uso debido de estos analgésicos, sepa cuál es la dosis adecuada y más datos relevantes para su suministro:

Diferencia entre el acetaminofén con cafeína y el acetaminofén

Por una parte, de acuerdo a lo informado por la oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el acetaminofén se utiliza habitualmente para bajar la fiebre y aliviar el dolor de cabeza, muscular, menstrual, de garganta, de muelas y de espalda.

Por otro lado, según uno de los artículos publicados por laBiblioteca de los Institutos Nacionales de Salud del Gobierno de Estados Unidos, el acetaminofén con cafeína, un componente que tiene varios efectos en el cuerpo, es eficaz para tratar los dolores de cabeza agudos, especialmente la migraña, para lo que se considera superior al efecto del acetaminofén regular. Además, indicó que la adición de cafeína a una dosis estándar de analgésicos de uso común proporciona un aumento pequeño pero significativo en el alivio del dolor en procedimientos postoperatorios.

En cuanto a los componentes de estos medicamentos, mientras que el acetaminofén contiene solo paracetamol y otros elementos secundarios, el acetaminofén con cafeína contiene paracetamol por 500 mg y cafeína por 65 mg como principios activos, tal como lo indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Dosis recomendadas para ambos medicamentos

De acuerdo con la médica internista de la Clínica Baylor Scott & White, Laura Salazar, es importante seguir las recomendaciones de dosificación en la etiqueta, o según lo prescrito por su médico.

Sin embargo, advierte que, generalmente, los adultos con función hepática normal, pueden tomar hasta 1.000 miligramos cada 8 horas de acetaminofén, sin que implique un riesgo para el hígado. En cuanto a los niños, sí es importante que consulte con un pediatra, ya queestas dosis se basan en su edad y tamaño.

En cuanto al acetaminofén con cafeína, se recomienda no consumir más de 2 comprimidos por vía oral una vez cada 24 horas, según sea necesario para las migrañas. A su vez, recomienda verificar los demás remedios o medicamentos que esté consumiendo para que no contengan paracetamol y no se esté excediendo de la dosis permitida y las contraindicaciones de este medicamento.