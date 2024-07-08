Concierto Karol G en Madrid tendrá stand de orientación para mujeres víctimas de violencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Concierto de Karol G en Madrid tendrá stand de orientación para mujeres víctimas de violencia

La cantante colombiana Karol G se prepara para los cuatro conciertos que dará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, el 20, 21, 22 y 23 de julio, como parte de su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’.

A propósito de esto, La W conoció que, en el marco de este concierto, habrá un espacio de sensibilización de mujeres residentes en Madrid víctimas de la violencia de genero.

Dentro del estadio Santiago Bernabéu se instalará un stand llamado ‘Mujer Segura’, el cual contará con 14 funcionarios del Consulado de Colombia en Madrid, quienes estarán brindando información sobre temas de violencia de género.

Hay que destacar que esta es una iniciativa del Consulado y de la Fundación ‘Con Cora’, de Karol G, que busca sensibilizar la violencia de género, los canales de atención y las asistencias a las que pueden acceder.

